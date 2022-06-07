"Росія не може забезпечити своє покриття": експерт про зв'язок в окупованих регіонах

Окупанти поки що не можуть запропонувати працездатну альтернативу українським мобільним мережам, хоч і продають SIM-картки.

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Росіяни не можуть забезпечити покриття мобільного зв'язку на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Експерт із телекомунікацій Роман Хіміч прокоментував ситуацію у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, продаж SIM-карток російських операторів означає, що окупантам вдалося переналаштувати частину українських сайтів і систем, підключивши їх до мереж РФ. Проте нещодавно з'явилася інформація, що через три дні після відключення Росія знову запустила обладнання українських операторів і провайдерів на Херсонщині. За словами радника голови регіональної військової адміністрації, окупанти відновили електропостачання станцій, "вчувши дух опору" українців.

"Вважаю, що "дух опору" тут ні до чого і росіяни банально не готові взяти на себе підтримку наявного покриття. Як показує досвід воєнних конфліктів останніх 10-15 років, мобільний зв'язок є настільки важливим фактором організації життя, що сторони, які воюють, воліють заплющувати очі на функціонування ворожих мереж, якщо не мають альтернативи. А росіяни, здається, такої альтернативи поки що запропонувати не в змозі. Принаймні поки що", — сказав Роман Хіміч.

Він зазначив, що великі оператори РФ не ризикнули зайти в Україну, тому на окупованих територіях працює компанія з Криму під назвою Win Mobile. Тим не менш, SIM-картам привласнили номери з російським міжнародним кодом "+7", а також виділили для них нові телефонні DEF-коди (присвоюється операторам за негеографічною ознакою) "949" та "959", які раніше знаходилися в резерві плану нумерації Росії.

"Як результат, тепер зателефонувати до екстрених служб на підконтрольній Росії частині Запорізької області можна лише на російські номери з кодом "+7". Для виклику швидкої допомоги, поліції або аварійної служби тепер потрібно дзвонити за номерами з 11 цифр. Для тих, хто як раніше користується сім-картами українських операторів, це буде тарифікуватися як дзвінок за кордон", — зазначив Роман Хіміч.

Як пише сайт Prostomob, в окупованому Мелітополі не можна поповнити баланс російських SIM-карток. Вони поставляються одразу зі 100 рублями на рахунку (приблизно 48 грн), а одна хвилина розмови коштує 20 рублів або майже 10 грн. Так одна "сімка" дозволяє дзвонити лише протягом 5 хвилин. Містяни скаржаться на низьку якість зв'язку, додзвонитися до абонентів на неокупованій території вдається лише одиницям. Викликаючи нові номери за допомогою месенджера Viber користувачів із вільних районів України з'єднує з іншими людьми, найчастіше іноземцями.

Раніше писали, що російські окупанти відключили мобільний зв'язок у Херсонській і Запорізькій областях. Як повідомили Фокусу оператори, базові станції просто знеструмили. Ще в травні мешканцям окупованих районів почали продавати SIM-картки російського оператора, при цьому в Херсоні продавці за підтримки автоматників збирають паспортні дані та змушують підписувати документ про підтримку російського режиму.

3 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що РФ повернули мережі "Київстару" та Vodafone у Нижньосірогозькій громаді та місті Бериславі. Вони знову подали живлення на українські станції, хоча з більшістю районів зв'язку на той момент не було.