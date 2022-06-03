У Херсонській області запрацював український мобільний зв'язок та інтернет, — ОВА
За словами Сергія Хланя, окупанти під'єднали до живлення обладнання "Київстару" та Vodafone у деяких районах.
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Третього червня в окупованій Херсонській області поновився зв'язок українських операторів. Про це голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив на своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, ситуація все ще залишається важкою, проте українські мережі з'явилися у Нижньосірогозькій громаді, частково в місті Берислав. Крім того, стільникове покриття діє у деокупованих Кочубеївській та Нововоронцовській громадах.
"Зв'язок із переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається. На території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, ситуація змінилася мало — є газо-, водо- та електропостачання, в більшості громад криза з медикаментами, паливними матеріалами та харчами", — написав Геннадій Лагута.
Як припустив керівник ОВА, окупаційна влада прагне під'єднати російський стільниковий зв'язок та інтернет через власних операторів та провайдерів, щоб відрізати жителів України від інформації. Наприклад, в Херсоні інтернет доступний лише через мережі РФ, а на українські сайти можна увійти тільки за допомогою сервісів VPN.
"Окупанти, почувши дух опору, все-таки сьогодні вранці дали живлення на українські мережі, і з'явився "Київстар" та Vodafone. Тобто, відсьогодні окупант знову-таки зламався із планом змусити херсонців користуватися лише російським інтернетом та російським зв'язком. Ще одна перемога херсонців", — прокоментував радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону.
Раніше писали, що кілька днів тому зв'язок зник у Херсонській та Запорізькій областях. Росіяни відключили обладнання українських операторів та почали продавати мешканцям окупованих територій свої SIM-картки з тарифом від кримської компанії. Російська мережа дозволяє виходити в Інтернет, але забезпечує дуже низьку швидкість з'єднання та слабке покриття. У Мелітопольському районі 2 червня з'явився зв'язок оператора Vodafone.
1 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили близько 20 населених пунктів у Херсонській області. Сьогодні українські військові просунулися ще на 8 кілометрів, відтіснивши російські війська.