В Херсонской области заработала украинская мобильная связь и Интернет, — ОВА

По словам Сергея Хланя, оккупанты подключили к питанию оборудование "Киевстара" и Vodafone в некоторых районах.

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Третьего июня в оккупированной Херсонской области возобновилась связь украинских операторов. Об этом председатель областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил на своем Telegram-канале.

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По его информации, ситуация все еще остается тяжелой, однако украинские сети появились в Нижнесерогозской общине, частично в городе Берислав. Кроме того, сотовое покрытие действует в деоккупированных Кочубеевской и Нововоронцовской общинах.

"Связь с подавляющим большинством территориальных общин установить не удается. На территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация изменилась мало – имеется газо-, водо- и электроснабжение, в большинстве общин кризис с медикаментами, топливными материалами и продуктами питания", — написал Геннадий Лагута.

Как предположил руководитель ОВА, оккупационные власти стремятся подключить российскую сотовую связь и Интернет через собственных операторов и провайдеров, чтобы отрезать жителей Украины от информации. Например, в самом Херсоне Интернет доступен исключительно через сети РФ, а на украинские сайты можно войти только с помощью сервисов VPN.

"Оккупанты, учуяв дух сопротивления, все-таки сегодня утром дали питание на украинские сети, и появился "Киевстар" и Vodafone . То есть, с сегодняшнего дня оккупант опять-таки сломался с планом заставить херсонцев пользоваться исключительно российским интернетом и российской связью. Это еще одна победа херсонцев", — прокомментировал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона.

Ранее писали, что несколько дней назад связь пропала в Херсонской и Запорожской областях. Россияне отключили оборудование украинских операторов и начали продавать жителям оккупированных территорий свои SIM-карты с тарифом от крымской компании. Российская сеть позволяет выходить в Интернет, но обеспечивает очень низкую скорость соединения и слабое покрытие. В Мелитопольском районе 2 июня появилась связь оператора Vodafone.

1 июня стало известно, что ВСУ освободили около 20 населенных пунктов в Херсонской области. Сегодня украинские военные продвинулись еще на 8 километров, оттеснив российские войска.