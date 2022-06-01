ВСУ освободили больше 20 населенных пунктов в Херсонской области, — глава ОВА

По словам Геннадия Лагуты, продвижение украинских военных продолжается. Все больше все больше населенных пунктов в Херсонской области становятся свободными от российских захватчиков. При этом чиновник отметил, что из региона пришлось выехать половине населения.

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Глава ОВА Геннадий Лагута заявил, что украинской армии в Херсонской области со стороны Днепропетровского региона удалось деоккупировать более 20 населенных пунктов. Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона.

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"С Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", — объяснил Лагута, отметив, что продвижение украинских военных продолжается, и что все больше и больше населенных пунктов в Херсонской области становятся свободными от российских захватчиков. При этом чиновник отметил, что из региона пришлось выехать половине населения.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ вновь начали наступать на Лиманском направлении. По данным OSINT-аналитиков, российская армия оккупировала село Яровое, а украинским военным приходится отступать к Святогороску.

Напомним, что по мнению британского эксперта, потеря оккупированной Херсонской области станет существенной для ВС РФ. Майкл Кларк считает, что события, которые развиваются в херсонском направлении, пока не достигли своего пика. Но этого определенно стоит ожидать через одну-две недели.