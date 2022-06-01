ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів у Херсонській області, — голова ОВА

За словами Геннадія Лагути, просування українських військових триває. Все більше і більше населених пунктів у Херсонській області стають вільними від російських загарбників. Водночас чиновник зазначив, що із регіону довелося виїхати половині населення.

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Голова ОВА Геннадій Лагута заявив, що українській армії на Херсонщині з боку Дніпропетровського регіону вдалося деокупувати понад 20 населених пунктів. Про це урядовець повідомив в ефірі телемарафону.

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"З Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", — пояснив Лагута, зазначивши, що просування українських військових триває, і що дедалі більше і більше населених пунктів у Херсонській області стають вільними від російських загарбників. Водночас чиновник зазначив, що із регіону довелося виїхати половині населення.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ знову почали наступати на лиманському напрямку. За даними OSINT-аналітиків, російська армія окупувала село Ярове, а українським військовим доводиться відступати до Святогірська.

Нагадаємо, що на думку британського експерта, втрата окупованої Херсонської області стане суттєвою для ЗС РФ. Майкл Кларк вважає, що події, які розвиваються у херсонському напрямку, поки що не досягли свого піка. Але цього напевно варто очікувати за один-два тижні.