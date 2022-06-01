Російські війська відновили наступ на Лиманському напрямі: що відомо (фото)

За даними OSINT-аналітиків, російські війська захопили село Ярове, а Збройні сили України відступають до Святогірська.

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Російські війська продовжили свої зусилля з просування на північний захід від Лимана. Про це повідомляє OSINT-Aggregator у Твіттері.

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Згідно з відкритими даними, російські війська захопили село Ярове у районі Святогірська. Також є інформація, що українські військові відійшли до Святогірська.

[ + – ] Наступ ЗС РФ (червоним) та відхід ЗСУ (синій) [ + – ] Заявляється, що ЗС РФ захопили Ярову

Важкі бої ведуться у Сосновому, Студенці та Щуровому. Через це автор припускає, що ЗСУ треба буде відступити, щоб не потрапити в оточення на північному сході від Сіверського Дінця. Через це найімовірнішим варіантом буде оборона Святогірська, де українські захисники стоятимуть доти, доки не будуть змушені відступити за Сіверський Донець.

[ + – ] Жовтим позначені захоплені території і там, де точаться важкі бої

Про тяжкі бої в тому районі говорить ще й той факт, що на сайті NASA FIRMS, де видно пожежі на планеті, видно точки загоряння у зазначених трьох пунктах. Російські війська намагаються захопити всю територію на північний схід від Сіверського Дінця, щоб розпочати наступ на Слов'янськ із подальшим розвитком наступу на південь.

[ + – ] Пожежі в районі Соснового, Студенок, Ярової та Щурового

Водночас незалежний аналітик Конрад Музика зазначає, що бої на південь від Лимана продовжуються, міст через Сіверський Донець усе ще стоїть. Це говорить про те, що бійці ЗСУ не відійшли від позицій у напрямі Слов'янська.

[ + – ] Яскраво білі — це хмари, поруч із ними видно дим від артилерійських ударів

У ранковому зведенні від Генштабу вказується, що ворог посилив і перегрупував свої підрозділи. За підтримки вертольотів Ка-52 ведеться наступ у напрямку Лиман-Старий Караван. Також окупанти відремонтували залізничний міст у районі Куп'янська для відновлення логістичних постачань залізницею.

У Куп'янську також спостерігається посилення угруповання. Противник активно проводить розвідку за допомогою безпілотників "Орлан-10". При цьому про захоплення сіл навколо Лимана не йдеться.

Нагадаємо, війська РФ захопили Лиман 30 травня. Масштабні бойові дії відбуваються довкола населеного пункту.

Також за даними Інституту вивчення війни, оборона Ізюма та Харкова є пріоритетнішими напрямками, ніж Сєвєродонецьк.