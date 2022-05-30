У Зеленського підтвердили, що Лиман перебуває під контролем ЗС РФ (відео)

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, масштабні бойові дії продовжуються на околицях міста.

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Населений пункт Лиман на Донеччині знаходиться під повним контролем ЗС РФ. Про це в ефірі програми "Фейгін Live" повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, зараз масштабні бойові дії продовжуються на околицях прифронтового Лимана.

"Все-таки наші навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман під російським контролем. Є бої навколо Лимана у напрямку Озерного, туди, до переправи до Сіверського Донця, і реалізація, можливо, того сценарію, про який ми говорили. Плюс маленький хвіст у бік Слов'янська витягують. Там дві річки, водні перепони, витягнути його буде непросто. Це на підсічку нашого угруповання, яке чинить опір тому російському угрупованню, яке наступає з боку Ізюма", — підкреслив Олексій Арестович.

Радник голови ОП попередив, що підрозділи ЗС РФ також намагаються "підрізати тил" українським військовослужбовцям на півночі Донецької області, але особливого просування російських військ на цьому напрямі поки що не зафіксовано.

Водночас, як заявив в ефірі програми Олексій Арестович, ЗСУ провели кілька успішних операцій, під час яких було знищено:

командний пункт під Ізюмом;

вузол зв'язку у Лимані;

дві колони ЗС РФ у Херсонській області, у складі яких було понад 40 одиниць бойової техніки;

партію танків Т-62, що стояли на розвантаженні у Херсонській області.

Успішне знищення цілей Олексій Арестович пояснює тим, що українським військовослужбовцям доставили велику партію снарядів.

[ + – ] ЗС РФ взяли під контроль Лиман, — Арестович

Нагадаємо, про можливу втрату контролю над Лиманом Олексій Арестович повідомив ще 26 травня. Радник глави Офісу президента заявляв, що підрозділи ЗСУ після масштабних зіткнень були змушені відступити з населеного пункту.

27 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко спростував слова Арестовича і заявив, що ЗС РФ контролює більшу частину Лимана. За словами керівника військової адміністрації, підрозділи ЗСУ провели перегрупування сил та відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.