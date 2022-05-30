У Зеленского подтвердили, что Лиман находится под контролем ВС РФ (видео)

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, масштабные боевые действия продолжаются в окрестностях города.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Населенный пункт Лиман Донецкой области находится под полным контролем ВС РФ. Об этом в эфире программы "Фейгин Live" сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, в данный момент масштабные боевые действия продолжаются в окрестностях прифронтового Лимана.

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного, туда, к переправе в Северский Донец, и реализация, возможно, того сценария, о котором мы говорили. Плюс маленький хвост в сторону Славянска вытягивают. Там две реки, водные преграды, вытянуть его будет непросто. Это на подсечку нашей группировки, которая сопротивляется той российской группировке, которая наступает со стороны Изюма", — подчеркнул Алексей Арестович.

Советник главы ОП предупредил, что подразделения ВС РФ также пытаются "подрезать тыл" украинским военнослужащим на севере Донецкой области, но особого продвижения российских войск на этом направлении пока не зафиксировано.

Вместе с этим, как заявил в эфире программы Алексей Арестович, ВСУ провели несколько успешных операций, в ходе которых были уничтожены:

командный пункт под Изюмом;

узел связи в Лимане;

две колонны ВС РФ в Херсонской области, в составе которых было более 40 единиц боевой техники;

партия танков Т-62, которые стояли на разгрузке в Херсонской области.

Успешное уничтожение целей Алексей Арестович объясняет тем, что украинским военнослужащим доставили большую партию снарядов.

[ + – ] ВС РФ взяли под контроль Лиман, - Арестович

Напомним, о возможной потере контроля над Лиманом Алексей Арестович сообщил еще 26 мая. Советник главы Офиса президента заявлял, что подразделения ВСУ после масштабных боестолкновений были вынуждены отступить из населенного пункта.

27 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опроверг слова Арестовича и заявил, что ВС РФ контролируют большую часть Лимана. По словам руководителя военной администрации, подразделения ВСУ провели перегруппировку сил и отошли на заранее подготовленные позиции.