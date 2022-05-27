UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Глава Донецкой ОВА опроверг информацию о полном захвате россиянами Лимана

782
Лиман оккупация обстрелы вторжение ВС РФ Донецкая область война
Большая часть Лимана контролируется ВС РФ

По словам Павла Кириленко, подразделения ВСУ провели перегруппировку сил, чтобы занять новые укрепленные позиции.

Населенный пункт Лиман Донецкой области преимущественно не контролируется украинскими военнослужащими, однако подразделения Вооруженных сил Украины остаются на Лиманском направлении для сдерживания оккупантов и возможного проведения контрнаступления. Об этом в комментарии "Громадському" заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, ВС РФ на сегодняшний день контролируют большую часть Лимана.

На этом направлении фронта, как и в ситуации со Светлодарском, подразделения ВСУ провели перегруппировку сил, чтобы занять новые укрепленные позиции. Кириленко заверил, что украинские военнослужащие остаются в районе Лимана для сдерживания ВС РФ и проведения возможной контратаки с целью выбить захватчиков с территории общины.

Как отметил глава Донецкой ОВА, вдоль всей линии фронта продолжаются обстрелы, а российские войска наносят ракетные и авиаудары даже по тем городам, которые относительно отдалены от зоны боевых действий — Покровск, Краматорск и Бахмут.

По словам Кириленко, на сегодняшний день основными целями ВС РФ являются:

  • выход на административные границы Луганской области;
  • захват Бахмута, Славянска и Краматорска;
  • переброска своей группировки через Лиман для наступления на Донецком направлении, которое будет осуществляться благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк.
Кириленко опроверг информацию о полном захвате россиянами Лимана

Напомним, утром 26 мая Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска штурмуют Лиман и частично контролируют прифронтовой город. По данным командования, ВС РФ пытаются полностью захватить населенный пункт для дальнейшего наступления на Славянск.

Также 26 мая в Офисе президента сообщили, что Украина потеряла контроль над Лиманом. Советник главы ОП Алексей Арестович признал, что украинские военнослужащие вышли из прифронтового города.