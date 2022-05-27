Глава Донецкой ОВА опроверг информацию о полном захвате россиянами Лимана

По словам Павла Кириленко, подразделения ВСУ провели перегруппировку сил, чтобы занять новые укрепленные позиции.

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Населенный пункт Лиман Донецкой области преимущественно не контролируется украинскими военнослужащими, однако подразделения Вооруженных сил Украины остаются на Лиманском направлении для сдерживания оккупантов и возможного проведения контрнаступления. Об этом в комментарии "Громадському" заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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По его словам, ВС РФ на сегодняшний день контролируют большую часть Лимана.

На этом направлении фронта, как и в ситуации со Светлодарском, подразделения ВСУ провели перегруппировку сил, чтобы занять новые укрепленные позиции. Кириленко заверил, что украинские военнослужащие остаются в районе Лимана для сдерживания ВС РФ и проведения возможной контратаки с целью выбить захватчиков с территории общины.

Как отметил глава Донецкой ОВА, вдоль всей линии фронта продолжаются обстрелы, а российские войска наносят ракетные и авиаудары даже по тем городам, которые относительно отдалены от зоны боевых действий — Покровск, Краматорск и Бахмут.

По словам Кириленко, на сегодняшний день основными целями ВС РФ являются:

выход на административные границы Луганской области;

захват Бахмута, Славянска и Краматорска;

переброска своей группировки через Лиман для наступления на Донецком направлении, которое будет осуществляться благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк.

[ + – ] Кириленко опроверг информацию о полном захвате россиянами Лимана

Напомним, утром 26 мая Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска штурмуют Лиман и частично контролируют прифронтовой город. По данным командования, ВС РФ пытаются полностью захватить населенный пункт для дальнейшего наступления на Славянск.

Также 26 мая в Офисе президента сообщили, что Украина потеряла контроль над Лиманом. Советник главы ОП Алексей Арестович признал, что украинские военнослужащие вышли из прифронтового города.