Войска РФ штурмуют Лиман в районе Славянска: кто контролирует город (видео)
Одна из целей, которую преследуют вражеские войска — возобновление наступления на Славянск. Лиман при этом уже частично занят врагом.
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Российские войска пытаются взять под контроль Лиман, чтобы возобновить наступление на Славянск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на взятии под полный контроль населенный пункт Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки", — указывали в сводке.
Российским войскам удалось зайти в город и захватить некоторые административные здания. Российские пропагандисты публикуют видео о том, как они вывешивают флаг РФ и СССР над зданием городского совета. Он находится в северной части города, куда смогли зайти вражеские войска.
Что контролирует ВСУ?
Ныне основные бои ведутся в районе железной дороги и южных окраин города, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Российские войска работают всем имеющимся вооружением, однако они несут большие потери. При этом ВСУ не смогут долго продержаться в городе, считает блогер "Василь Стус" в Твиттере, занимающийся войной в Украине.
Вместе с видео, на котором украинские военные отступают из города на машине, появилось и другое — позиции ВСУ в лесах на юге Лимана.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в Лимане одна из самых сложных ситуаций на фронте.
"В Лимане очень тяжелая ситуация, город постоянно обстреливается. Лиман сейчас частично под их контролем. Их постоянно выбивают, они заходят вновь — их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города, чтобы вести обстрелы и занять центр города, а в дальнейшем и территорию всей Лиманской громады", — резюмировал Кириленко 24 мая.
Какие цели преследует РФ?
Как пишет Институт изучения войны, российские силы в Изюме, возможно, попытаются скоординировать усилия с российскими частями в Лимане, чтобы начать наступление на Северск, населенный пункт, расположенный на крупной автомагистрали в 30 км к западу от Северодонецка.
По данным местных жителей, российские войска в занятых районах уже обходят жилые дома, проверяя документы горожан. В городе осталось около 8000 людей из 23000.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются возобновить наступление на Славянск. Российские войска пытаются выйти на админграницы Луганской области.