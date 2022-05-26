Войска РФ штурмуют Лиман в районе Славянска: кто контролирует город (видео)

Одна из целей, которую преследуют вражеские войска — возобновление наступления на Славянск. Лиман при этом уже частично занят врагом.

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Российские войска пытаются взять под контроль Лиман, чтобы возобновить наступление на Славянск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на взятии под полный контроль населенный пункт Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки", — указывали в сводке.

Российским войскам удалось зайти в город и захватить некоторые административные здания. Российские пропагандисты публикуют видео о том, как они вывешивают флаг РФ и СССР над зданием городского совета. Он находится в северной части города, куда смогли зайти вражеские войска.

[ + – ] Городской совет Лимана

Что контролирует ВСУ?

Ныне основные бои ведутся в районе железной дороги и южных окраин города, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Российские войска работают всем имеющимся вооружением, однако они несут большие потери. При этом ВСУ не смогут долго продержаться в городе, считает блогер "Василь Стус" в Твиттере, занимающийся войной в Украине.

[ + – ] Карта контроля ВСУ

Вместе с видео, на котором украинские военные отступают из города на машине, появилось и другое — позиции ВСУ в лесах на юге Лимана.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в Лимане одна из самых сложных ситуаций на фронте.

"В Лимане очень тяжелая ситуация, город постоянно обстреливается. Лиман сейчас частично под их контролем. Их постоянно выбивают, они заходят вновь — их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города, чтобы вести обстрелы и занять центр города, а в дальнейшем и территорию всей Лиманской громады", — резюмировал Кириленко 24 мая.

Какие цели преследует РФ?

Как пишет Институт изучения войны, российские силы в Изюме, возможно, попытаются скоординировать усилия с российскими частями в Лимане, чтобы начать наступление на Северск, населенный пункт, расположенный на крупной автомагистрали в 30 км к западу от Северодонецка.

[ + – ] Пути наступления РФ на Лиман и Северск

По данным местных жителей, российские войска в занятых районах уже обходят жилые дома, проверяя документы горожан. В городе осталось около 8000 людей из 23000.

[ + – ] Российские войска уже обходят дома в Лимане

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются возобновить наступление на Славянск. Российские войска пытаются выйти на админграницы Луганской области.