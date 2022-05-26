Войска РФ пытаются возобновить наступление на Славянск и взять под контроль Лиман, — Генштаб

За сутки на Донбассе ВСУ отбили 10 атак противника. Российские войска пытаются улучшить позиции возле Северодонецка и Авдеевки.

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Российские войска пытаются возобновить наступление на Славянск Донецкой области в взять Лиман под полный контроль. За сутки на Донбассе Вооруженные силы Украины отбили десять атак противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 26 мая.

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Донбасс

Славянское направление — войска РФ пытаются улучшить позиции и возобновить наступление на Славянск. За минувшие сутки обстрелял из реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы Чеполя, Довгенького, Курульки, Богородичного и Студенка;

Донецкое направление — основные усилия противник сконцентрировал на взятии под полный контроль города Лиман и попытках улучшить положение возле Северодонецка и Авдеевки. Российские силы активно применяют средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре региона. Войска РФ пытаются закрепиться в районе Северодонецка, а также безуспешно вели штурм в направлении Устиновки;

Бахмутское направление — продолжаются боевые действия, противник попытался наступать в районах Камышевахи, Липового и Нагорного;

Авдеевское направление — оккупанты безуспешно вели штурм в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков;

Новопавловское направление — противник попытался наступать в районе Золотой Нивы, после чего отошел с потерями, а на запорожском направлении войска РФ обстреляли из артиллерии районы Новополя, Чаривного, Орехова и Каменки.

Остальные направления

Волынское и Полесское направления — с белорусскими солдатами проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки, сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории республики. Продолжается ликвидация последствий нахождения на территории Беларуси российских военных, которые привлекались для вторжения в Украину. Проводятся мероприятия по предотвращению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть потеряны российскими военными;

Северское направление — войска РФ проводят мероприятия по прикрытию участка границы с Украиной в Брянской и Курской областях, а также по недопущению переброски украинских войск на другие направления. В приграничных районах этих двух российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года. Противник обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии населенные пункты Бачевск и Краснополье Сумской области, а также Заречье Черниговской области;

Слобожанское направление — противник постоянно ведет интенсивный огонь по позициям украинских войск, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Терново и Черкасских Тишек;

Николаевское направление — российские войска пытаются улучшить позиции и обеспечить выход на административные границы Херсонской области, безуспешно вели штурм в районе Таврического;

Криворожское направление — оккупанты пытались вести штурм в районе Николаевки, обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки. Также войска РФ оборудовали позиции в районах Чернобаевки, Правдино и Зари.

Потери войск РФ

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские бойцы отбили 10 атак врага, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль, одна единица специальной техники, а также пять беспилотников типа "Орлан-10";

Ударная авиация ВСУ нанесла удар по позициям противника — уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Напомним, по данным СМИ, Израиль отклонил просьбу США дать разрешение на поставку Украине противотанковых ракет Spike.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Вашингтон как можно скорее передать Украины системы залпового огня MLRS иначе ситуация на Донбассе может стать хуже.