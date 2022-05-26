Війська РФ намагаються відновити наступ на Слов'янськ і взяти під контроль Лиман, — Генштаб

За добу на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак супротивника. Російські війська намагаються покращити позиції біля Сєвєродонецька й Авдіївки.

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Російські війська намагаються відновити наступ на Слов'янськ Донецької області взяти Лиман під повний контроль. За добу на Донбасі Збройні сили України відбили десять атак ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 26 травня.

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Донбас

Слов'янський напрямок — війська РФ намагаються покращити позиції та відновити наступ на Слов'янськ. Минулої доби обстріляли з реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків райони Чеполя, Довгенького, Курульки, Богородичного та Студенку;

Донецький напрямок — основні зусилля противник сконцентрував на взятті під повний контроль міста Лиман і спробах покращити становище біля Сєвєродонецька й Авдіївки. Російські сили активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському й Авдіївському напрямах, а також задіяв артилерію та штурмову авіацію щодо позицій українських військ і цивільної інфраструктури регіону. Війська РФ намагаються закріпитися в районі Сєвєродонецька, а також безуспішно вели штурм у напрямку Устинівки;

Бахмутський напрямок — продовжуються бойові дії, противник спробував наступати в районах Комишувахи, Липового та Нагірного;

Авдіївський напрямок — окупанти безуспішно вели штурм у районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків;

Новопавлівський напрямок — противник спробував наступати в районі Золотої Ниви, після чого відійшов із втратами, а на запорізькому напрямку війська РФ обстріляли з артилерії райони Новополя, Чарівного, Оріхова та Кам'янки.

Інші напрями

Волинський і Поліський напрями — з білоруськими солдатами проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування, зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів із території республіки. Триває ліквідація наслідків перебування на території Білорусі російських військових, які залучалися до вторгнення в Україну. Проводяться заходи щодо запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими військовими;

Сіверський напрямок — війська РФ проводять заходи щодо прикриття ділянки кордону з Україною в Брянській і Курській областях, а також щодо недопущення перекидання українських військ на інші напрямки. У прикордонних районах цих двох російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня цього року. Противник обстріляв із мінометів калібру 120-мм і ствольної артилерії населені пункти Бачівськ і Краснопілля Сумської області, а також Заріччя Чернігівської області;

Слобожанський напрямок — супротивник постійно веде інтенсивний вогонь по позиціях українських військ, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Тернової та Черкаських Тишок;

Миколаївський напрямок — російські війська намагаються покращити позиції та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області, безуспішно вели штурм у районі Таврійського;

Криворізький напрямок — окупанти намагалися вести штурм у районі Миколаївки, обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки та Добрянки. Також війська РФ обладнали позиції в районах Чорнобаївки, Правдиного та Зорі.

Втрати військ РФ

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямах українські бійці відбили 10 атак ворога, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль, одна одиниця спеціальної техніки, а також п'ять безпілотників типу "Орлан-10";

Ударна авіація ЗСУ завдала удару по позиціях супротивника — знищено особовий склад і до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ізраїль відхилив прохання США надати дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет Spike.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Вашингтон якнайшвидше передати Україні системи залпового вогню MLRS, інакше ситуація на Донбасі може стати гіршою.