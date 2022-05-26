Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети Spike, — Axios

Влада країни запевнила, що передаватиме українській стороні лише нелетальне озброєння.

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Ізраїль відхилив прохання США дати дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет Spike, що виробляються в Німеччині за ізраїльською ліцензією. Гендиректор Міністерства оборони країни Амір Ешль запевнив, що ізраїльська сторона передаватиме Києву лише нелетальну зброю. Про це повідомляє видання Axios.

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За даними журналістів, Ешель два тижні тому відвідав Вашингтон для переговорів із офіційними особами Пентагону щодо співпраці у сфері безпеки між США та Ізраїлем. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль порушив питання про зусилля адміністрації президента Джо Байдена в тому, щоб змусити інші країни постачати Україні зброю. Він також запитав Ешеля, чи дасть Ізраїль Німеччині дозвіл на передачу Україні ракет Spike.

Видання зазначає, що це озброєння виробляється на ізраїльському заводі, розташованому в Німеччині, і тому схвалити передачу ракет може лише Ізраїль.

У публікації наголошується, що Ешель відхилив запит, повідомивши Калю, що Ізраїль постачатиме Україні лише нелетальне військове спорядження. Чиновник заявив про занепокоєння Ізраїлю тим, що солдатів РФ може бути убито зі зброї його виробництва, що може призвести до того, що "Росія завдасть збитків інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії". За даними журналістів, РФ має в Сирії "величезний уплив", проте дозволяє Ізраїлю вільно протидіяти там Ірану.

За словами ізраїльських чиновників, коли міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц відвідав Вашингтон минулого тижня, питання щодо постачання ракет не обговорювалося.

Нагадаємо, на початку травня МЗС Естонії заявило, що Ізраїль не забороняв передавати Україні нелетальну зброю. Відомо, що Таллінн купував у Єрусалима протитанкові ракети Spike, комплекс берегової охорони Blue Spear і ракети нового покоління Gabriel 5.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Данія передасть Україні пускову установку та протикорабельні ракети Harpoon.

Також Фокус розбирався, чому ізраїльський ПТРК Spike кращий, ніж американський Javelin.