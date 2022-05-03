Ізраїль не забороняв Таллінну передавати Україні зброю, – МЗС Естонії

Естонія купувала в Ізраїлю протитанкові ракети Spike, комплекс берегової охорони Blue Spear і ракети нового покоління Gabriel 5. Що з цього отримали Збройні Сили України, влада країни не розголошує.

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Єрусалим не перешкоджав Таллінну в передачі Україні ізраїльської зброї. Про це заявила Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

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"Я не знаю про жодні заборони. Це питання порушили б на зустрічах з міністрами закордонних справ Яіром Лапідом та міністром оборони Бені Ганцем 2 травня. Ми отримали дозвіл від усіх країн на те, що ми хотіли (передати Україні зброю, – ред.)", — наголосила естонська чиновниця.

Глава МЗС Естонії звернула увагу на те, що кожна країна, яка має ракети, має підтримати Україну, адже її Збройні сили борються за демократію.

[ + – ] Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс та міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц

На запитання, чи вважає вона, що Ізраїль має робити більше для України, Лійметс відповіла: "Ми всі маємо постійно думати, що ми можемо зробити ще більше. Ми щодня бачимо, як мирних жителів вбивають в Україні. Ця бійня продовжується досі".

Естонія останніми місяцями виділила 220 млн євро на військову допомогу Україні. За даними газети Jerusalem Post, минулого року Естонія закупила в Ізраїлю понад 500 протитанкових ракет Spike та протикорабельний комплекс Blue Spear.

[ + – ] Естонія закупила в Ізраїлю понад 500 протитанкових ракет Spike

У жовтні 2021 року Естонія оголосила про покупку в Ізраїлю партії протикорабельних ракет нового покоління Gabriel 5.

Зазначимо, що зараз США та інші союзники України приділяють більше уваги постачанням 155-мм гаубиць для ЗСУ. Пентагон може відправити ЗСУ близько 90 гаубиць та 184 тис. боєприпасів до них.

Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Це дасть змогу президенту США Джо Байдену швидше розв'язувати питання щодо постачання Україні озброєння.

Секретар РНБО України попереджав про перелом у повномасштабній війні проти РФ після того, як ЗСУ отримають нову зброю від Заходу і використовуватимуть її в бойових діях.