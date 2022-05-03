Ізраїль не забороняв Таллінну передавати Україні зброю, – МЗС Естонії
Естонія купувала в Ізраїлю протитанкові ракети Spike, комплекс берегової охорони Blue Spear і ракети нового покоління Gabriel 5. Що з цього отримали Збройні Сили України, влада країни не розголошує.
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Єрусалим не перешкоджав Таллінну в передачі Україні ізраїльської зброї. Про це заявила Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.
"Я не знаю про жодні заборони. Це питання порушили б на зустрічах з міністрами закордонних справ Яіром Лапідом та міністром оборони Бені Ганцем 2 травня. Ми отримали дозвіл від усіх країн на те, що ми хотіли (передати Україні зброю, – ред.)", — наголосила естонська чиновниця.
Глава МЗС Естонії звернула увагу на те, що кожна країна, яка має ракети, має підтримати Україну, адже її Збройні сили борються за демократію.
На запитання, чи вважає вона, що Ізраїль має робити більше для України, Лійметс відповіла: "Ми всі маємо постійно думати, що ми можемо зробити ще більше. Ми щодня бачимо, як мирних жителів вбивають в Україні. Ця бійня продовжується досі".
Естонія останніми місяцями виділила 220 млн євро на військову допомогу Україні. За даними газети Jerusalem Post, минулого року Естонія закупила в Ізраїлю понад 500 протитанкових ракет Spike та протикорабельний комплекс Blue Spear.
У жовтні 2021 року Естонія оголосила про покупку в Ізраїлю партії протикорабельних ракет нового покоління Gabriel 5.
Зазначимо, що зараз США та інші союзники України приділяють більше уваги постачанням 155-мм гаубиць для ЗСУ. Пентагон може відправити ЗСУ близько 90 гаубиць та 184 тис. боєприпасів до них.
Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Це дасть змогу президенту США Джо Байдену швидше розв'язувати питання щодо постачання Україні озброєння.
Секретар РНБО України попереджав про перелом у повномасштабній війні проти РФ після того, як ЗСУ отримають нову зброю від Заходу і використовуватимуть її в бойових діях.