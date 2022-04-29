"Не так швидко як хотілося": Данілов розповів про перелом у ході війни після постачання зброї

На думку секретаря РНБО, має пройти час, поки солдати ЗСУ освоять навички використання озброєння західних зразків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що постачання важкого озброєння Україні суттєво змінить ситуацію на фронті, однак це відбудеться "не так швидко". Про це Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, ситуація з постачанням важкого озброєння вже зрушила "з мертвої точки" і питання вже розв'язано.

"Вона обов'язково змінюватиме позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як нам хотілося б. Зараз триває тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитися нею користуватися", — сказав Данілов.

Секретар додав, що коли українські військовослужбовці освоять навички використання західних зразків озброєння і почнуть його використовувати, це стане відчутно для армії супротивника.

"Щобільше, найближчим часом ворог на собі відчує цю зброю, яку ми отримали від наших партнерів США, Великобританії, інших країн", — переконаний секретар РНБО.

Важливо

Артилерія, БТР, радари: голландська військова допомога Україні

Водночас Данілов зазначив, що він не може назвати термінів закінчення війни в Україні, але вважає, що це буде "не завтра, і не післязавтра".

Нагадаємо, що 28 квітня німецький Бундестаг схвалив постачання важкого озброєння Україні. Під час обговорення питання деякі депутати зазначили, що канцлер Олаф Шольц в українському питанні поводиться невпевнено і слабо.

На думку журналістів The Guardian, переломний момент у російсько-українській війні відбудеться у травні, коли в Україну приїдуть останні постачання важкого озброєння із Заходу. Якщо ж військова допомога не принесе істотних змін на фронті, то постане питання, наскільки ще західні країни готові взяти на себе зобов'язання.