"Не так быстро как хотелось": Данилов рассказал о переломе в ходе войны после поставок оружия

По мнению секретаря СНБО, должно пройти время пока солдаты ВСУ освоят навыки использования вооружения западных образцов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, поставки тяжелого вооружения Украине существенно изменят ситуацию на фронте, однако это произойдет "не так быстро". Об этом Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, ситуация с поставками тяжелого вооружения уже сдвинулась "с мертвой точки" и вопрос уже решен.

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы. Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться", — сказал Данилов.

Секретарь добавил, что когда украинские военнослужащие освоят навыки использования западных образцов вооружения, и начнут его использовать, это станет достаточно ощутимо для армии противника.

"Более того, в ближайшее время враг на себе почувствует это оружие, которое мы получили от наших партнеров США, Великобритании, других стран", — убежден секретарь СНБО.

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В то же время Данилов отметил, что он не может назвать сроков окончания войны в Украине, но полагает, что это будет "не завтра, и не послезавтра".

Напомним, что 28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Во время обсуждения вопроса, некоторые депутаты отметили, что канцлер Олаф Шольц в украинском вопросе ведет себя неуверенно и слабо.

По мнению журналистов The Guardian, переломный момент в российско-украинской войне произойдет в мае, когда в Украину приедут последние поставки тяжелого вооружения из Запада. Если же военная помощь не принесет существенных изменений на фронте, то встанет вопрос на сколько еще западные страны готовы взять на себя обязательства.