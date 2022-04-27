Артиллерия, БТР, радары: голландская военная помощь Украине

Многие страны НАТО откликнулись на призыв предоставить Украине тяжелое вооружение, но можно утверждать, что Нидерланды превзошли все ожидания. Они не только предоставили некоторые из своих самых мощных систем, но и компенсировали нерешительность своего соседа, позволив правительству Германии хотя бы немного сохранить лицо в рамках альянса НАТО.

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Нидерланды были одной из первых европейских стран, которые пообещали значительную военную помощь Украине еще до российского вторжения в страну 24 февраля.

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Эта помощь состояла из 2 радаров наземного наблюдения Thales Squire, 5 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder, 2 автономных подводных аппаратов SeaFox для обнаружения мин, 100 (противопехотных) снайперских винтовок вместе с 30 тысячами патронов, а также 3 тысяч касок и 2 тысяч бронежилетов.

После начала вторжения Нидерланды быстро объявили о дополнительном пакете помощи, который включал 50 пусковых установок ПЗРК Stinger с 200 ракетами и 50 противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 400 ракетами. Вскоре после этого министр обороны Нидерландов объявил, что больше не будет предоставлять подробную информацию о поставках оружия в Украину в целях обеспечения безопасности.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный поставкам нового вооружения для ВСУ.

Голландские поставки оружия для Украины

Можно с уверенностью сказать, что поток военной помощи Украине продолжался беспрепятственно: Министерство обороны Нидерландов сообщило, что к 31 марта оно поставило в Украину оружия на сумму более 50 миллионов евро. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, эта сумма должна еще больше возрасти с новыми поставками военной помощи. В противовес традиционной для Нидерландов политике министр также дала понять, что, когда речь идет о предоставлении Украине вооружений, необходимых для сдерживания России, деньги – не проблема.

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19 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Нидерланды начнут поставки в Украину тяжелого вооружения, включая боевые бронированные машины (ББМ). Это обещание было сделано после телефонного разговора между премьер-министром Рютте и президентом Зеленским, который неоднократно призывал европейские страны предоставить его стране дополнительное тяжелое вооружение. Соединенные Штаты и несколько государств Центральной Европы прислушались к призыву, но такие страны, как Испания, Италия и Германия, в основном игнорировали тяжелое положение Украины. Для Германии этот вопрос чуть не стал внешнеполитическим фиаско, поскольку давление на правительство страны лишь усиливается.

За последние два десятилетия Нидерланды успели избавиться от большей части своего тяжелого вооружения: такие системы, как танкетка Leopard 2A6 MBT, M270 MLRS и Cheetah SPAAG, пошли под нож в результате сокращения бюджета. Тем не менее, у голландской армии остаются солидные запасы БТР и другой тяжелой техники, снятой с вооружения за последние десятилетия.

Большинство единиц в настоящее время хранятся на нескольких военных складах, ожидая иностранных покупателей. Среди таких машин – до 500 БТР и БМП YPR-765, а также 13 155-мм буксируемых гаубиц FH-70. Последние находятся на хранении с 2001 года и вряд ли когда-нибудь найдут покупателя. Точно так же обстоит дело с YPR-765, доходы от продажи которых вряд ли превысят затраты на их хранение (ведь этот тип не поступал на вооружение с 2012 года). Все это открывает путь для их безвозмездной передачи Украине.

Полной неожиданностью стали сообщения о том, что Нидерланды планируют предоставить Украине не только автотранспортные средства, но и несколько высокотехнологичных 155-мм самоходных орудий Panzerhaubitze 2000NL (PzH 2000NL).

Согласно предварительному соглашению, Нидерланды предоставят некоторое количество PzH 2000 (предположительно от 6 до 8 единиц), а Германия обучит украинских солдат использованию самоходных орудий на территории Германии или Польши, а также предоставит необходимые боеприпасы.

PzH 2000 станут самыми мощными наземными средствами огневой поддержки, предоставленными Украине любой страной на сегодняшний день, и явным свидетельством серьезных намерений Нидерландов.

Поскольку до сих пор большая часть вооружений, поставленных союзниками Украины, были старыми или избыточными, такая поставка означает вхождение Нидерландов в тесный круг стран, готовых оказать такую серьезную поддержку.

[ + – ] Голландская САУ PzH 2000. Обратите внимание на радар дульной скорости над стволом

PzH 2000 представляет собой одну из самых современных конструкций САУ на планете, сочетающую живучесть, мобильность, большую дальность и высокий темп стрельбы с разнообразием современных боеприпасов. Она имеет функцию многократного одновременного поражения (MRSI): система автоматической перезарядки позволяет выпускать от 2 до 5 боеприпасов по одной траектории, одновременно поражая цель. Для этого САУ даже оснащена датчиком, который измеряет дульную скорость каждого боеприпаса для точной корректировки огня.

Существуют "умные" боеприпасы, позволяющие наносить точные управляемые удары, но пока неизвестно, получит ли их Украина. Впрочем, голландские РЛС контрбатарейной борьбы тоже существенно повысили бы эффективность. Хотя PzH 2000 – выносливая техника, в идеале ей нужна поддержка ЗРК для защиты от российских (боевых) беспилотников, которые уже неоднократно наносили удары по украинским артиллерийским позициям и укрытиям.

В 2002 году Нидерланды приобрели 57 PzH 2000 году для замены САУ M109, стоящих на вооружении голландской армии. Из-за бюджетных сокращений, объявленных в 2003 году, предусматривалось, что на вооружение армии Нидерландов поступят только 39 PzH 2000.

Вместо того, чтобы заплатить большой штраф за отмену заказа, остальные 18 PzH 2000 были сразу же после сборки выставлены на продажу. Год спустя в рамках сокращения бюджета голландская армия также была вынуждена снять с вооружения 24 системы РСЗО M270. Два дополнительных раунда сокращения бюджета в 2007 и 2011 годах заставили голландскую армию снять с вооружения еще 12 и 6 PzH 2000 соответственно. В итоге на вооружении осталось всего 18 САУ, и еще несколько использовались для обучения.

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Резкое изменение перспектив европейской безопасности, вызванное захватом Россией Крыма в 2014 году и войной на Донбассе, заставило многие европейские страны пересмотреть свою оборонную политику. Не были исключением и Нидерланды, чье правительство теперь стремится обратить вспять продолжавшуюся два десятилетия политику бюджетных сокращений, которая подорвала потенциал голландских вооруженных сил. Хотя средства, необходимые для осуществления этих изменений, еще не получены, МО Нидерландов уже сняло с продажи свои PzH 2000. Поскольку артиллерия сыграла ключевую роль в войне на Донбассе, нет ничего удивительного в том, что голландская армия теперь снова рассматривает свои PzH 2000 как важный актив и одновременно стремится восстановить ракетную артиллерию. К счастью, на PzH 2000, которые были выставлены на продажу сразу после сборки, так и не нашелся покупатель.

В качестве первого шага 12 PzH 2000, снятых с вооружения в 2007 году, были расконсервированы и подвергнуты тщательному ремонту. Шесть из них вновь поступили на вооружение голландской армии (всего в оперативном режиме используется 24 САУ), а остальные шесть заменили PzH 2000, уже находившиеся на вооружении (в свою очередь, те были сданы на хранение). С 2026 года 25 из 57 PzH 2000 пройдут среднюю модернизацию, и не исключено, что это число увеличится по мере поступления дополнительных средств на военные нужды.

В этом свете крайне любопытна поставка Украине по меньшей мере шести PzH 2000 из запасов голландской армии, в то время как большее количество единиц находится на хранении в Германии. Возможно, что голландские PzH 2000, переданные Украине, впоследствии будут заменены таким же количеством немецких PzH 2000. Это имело бы определенный смысл, учитывая, что Нидерланды компенсируют недостаток решимости Германии в обеспечении Украины тяжелым вооружением.

Менее современной, но куда более многочисленной будет бронетехника, которую планируют поставить Украине. Детали поставок пока не раскрывают, но почти наверняка это будет что-нибудь из серии YPR-765, около 500 экземпляров из которой все еще должны оставаться на хранении после их списания в 2012 году. Скорее всего, речь идет о БМП, вооруженном одним 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, поскольку большинство вариаций YPR-765, вооруженных скорострельной 25-мм пушкой, уже проданы Египту и Иордании. Несмотря на меньшие возможности, чем у БМП, относительная простота БТР требует минимума обучения, технического обслуживания и логистики. Турция поставила несколько своих вариантов БТР YPR-765 (ACV-AAPC) силам в Сирии и Ливии во время военных операций по тем же причинам.

Подобно FV103 Spartans и 200 БТР M113, которые будут переданы Украине Великобританией и США соответственно, вариант БТР YPR-765 представляет собой бронированное боевое такси, которое в безопасно привозит пехоту на поле боя и обратно благодаря маневренности и малым размерам, а не броневой защите. Помимо незначительно улучшенной бронезащиты по сравнению с FV103 и M113, голландские YPR-765 также оснащены большими багажными отсеками и бронированным куполом для защиты наводчика.

Их главное преимущество перед MRAP Mastiff и Wolfhound и БМП Husky, поставляемыми Великобританией, заключается в способности передвигаться по пересеченной и болотистой местности, что, несомненно, пригодится на полях Восточной Украины, печально известных своей непроходимостью во время распутицы (или бездорожья, как говорят сами украинцы).

[ + – ] Голландские БТР YPR-765 на хранении

Хотя до сих пор речь шла только об артиллерийских орудиях PzH 2000, можно с уверенностью говорить о передаче всего парка гаубиц FH-70. Нидерланды приобрели 15 этих орудий в 1990 году, чтобы голландские артиллеристы не теряли навыки, пока их гаубицы M114 проходили модернизацию. FH-70 использовались до 2001 года, после чего были отправлены на хранение, а затем выставлены на продажу. К тому времени их конструкция считалась относительно устаревшей, и покупатель на них так и не нашелся.

FH-70 могут стрелять всеми европейскими и американскими 155-мм снарядами, а их дальность стрельбы от 24 км до 30 км (в зависимости от типа используемого снаряда) и мобильность (благодаря двигателю орудие передвигается со скоростью 20 км/ч) значительно превосходят показатели большинства типов буксируемой артиллерии на вооружении Украины. Обучение и боеприпасы могут предоставить Эстония или Италия, которые до сих пор эксплуатируют FH-70. Поставка таких орудий не принесет ущерба и затрат для голландского военного потенциала, что делает ситуацию еще более выигрышной для всех сторон.

[ + – ] Голландская 155-мм гаубица FH-70, 13 из которых должны быть доступны для передачи Украине

Многие страны НАТО откликнулись на призыв предоставить Украине тяжелое вооружение, но можно утверждать, что Нидерланды превзошли все ожидания. Они не только предоставили некоторые из своих самых мощных систем, но и компенсировали нерешительность своего соседа, позволив правительству Германии хотя бы немного сохранить лицо в рамках альянса НАТО. Не будет ничего удивительного, если Нидерланды получат от Германии компенсацию за переданные PzH 2000.

Для Украины PzH 2000 станут самыми мощными наземными средствами огневой поддержки, которое она когда-либо приобретала, особенно в сочетании с голландскими РЛС контрбатарейной борьбы.

С поставкой американских и канадских буксируемых гаубиц M777, польских и чешских САУ и РСЗО, французских САУ Caesar, голландских PzH 2000 и, возможно, бельгийских M109A4BE Украина быстро собирает один из самых уникальных артиллерийских арсеналов на планете, подтверждая решимость членов НАТО в поддержке суверенитета Украины против воинственной России.

[ + – ] YPR-765 в камуфляже. Также обратите внимание на 12,7-мм пулемет M2

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