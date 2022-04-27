Артилерія, БТР, радари: голландська військова допомога Україні

Багато країн НАТО відгукнулися на заклик надати Україні важке озброєння, але можна стверджувати, що Нідерланди перевершили всі очікування. Вони не лише надали деякі з найпотужніших систем, але й компенсували нерішучість свого сусіда, дозволивши уряду Німеччини хоча б трохи зберегти обличчя в межах альянсу НАТО.

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Нідерланди були однією з перших європейських країн, які пообіцяли значну військову допомогу Україні ще до російського вторгнення у країну 24 лютого.

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Ця допомога складалася з 2 радарів наземного спостереження Thales Squire, 5 РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 Firefinder, 2 автономних підводних апаратів SeaFox для виявлення мін, 100 (протипіхотних) снайперських гвинтівок разом із 30 тисячами патронів, а також 3 тисяч касок і 2 тисяч бронежилетів.

Після початку вторгнення Нідерланди швидко оголосили про додатковий пакет допомоги, який враховував 50 пускових установок ПЗРК Stinger із 200 ракетами та 50 протитанкових знарядь Panzerfaust 3 з 400 ракетами. Незабаром після цього міністриня оборони Нідерландів оголосила, що більше не надаватиме детальної інформації про постачання зброї в Україну з метою гарантування безпеки.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений постачанню нового озброєння для ЗСУ.

Голландські поставки зброї для України

Можна впевнено сказати, що потік військової допомоги Україні тривав безперешкодно: Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що до 31 березня вони поставили в Україну зброю на суму понад 50 мільйонів євро. За словами міністрині оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен, ця сума має ще більше зрости з новими постачаннями військової допомоги. На противагу традиційній для Нідерландів політиці міністриня також дала зрозуміти, що коли йдеться про надання Україні озброєнь, необхідних для стримування Росії, гроші — не проблема.

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19 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Нідерланди почнуть постачання в Україну важкого озброєння, враховуючи бойові броньовані машини (ББМ). Ця обіцянка була зроблена після телефонної розмови між прем'єр-міністром Рютте та президентом Зеленським, який неодноразово закликав європейські країни надати його країні додаткове важке озброєння. Сполучені Штати та кілька держав Центральної Європи прислухалися до заклику, але такі країни, як Іспанія, Італія та Німеччина, здебільшого ігнорували тяжке становище України. Для Німеччини це питання мало не стало зовнішньополітичним фіаско, оскільки тиск на уряд країни лише посилюється.

За останні два десятиліття Нідерланди встигли позбавитися більшої частини свого важкого озброєння: такі системи, як танкетка Leopard 2A6 MBT, M270 MLRS та Cheetah SPAAG, пішли під ніж унаслідок скорочення бюджету. Проте в голландської армії залишаються солідні запаси БТР та іншої важкої техніки, знятої з озброєння за останні десятиліття.

Більшість одиниць нині зберігаються на кількох військових складах, очікуючи іноземних покупців. Серед таких машин — до 500 БТР та БМП YPR-765, а також 13 155-мм буксированих гаубиць FH-70. Останні знаходяться на зберіганні з 2001 року й навряд чи колись знайдуть покупця. Така сама ситуація з YPR-765, доходи від продажу яких навряд чи перевищать витрати на їх зберігання (адже цей тип не надходив на озброєння з 2012 року). Усе це відкриває шлях для їхнього безкоштовного передавання Україні.

Повною несподіванкою стали повідомлення про те, що Нідерланди планують надати Україні не лише автотранспортні засоби, а й кілька високотехнологічних 155-мм самохідних знарядь Panzerhaubitze 2000NL (PzH 2000NL).

Згідно з попередньою угодою, Нідерланди нададуть деяку кількість PzH 2000 (імовірно від 6 до 8 одиниць), а Німеччина навчить українських солдат використовувати самохідні знаряддя на території Німеччини або Польщі, а також надасть необхідні боєприпаси.

PzH 2000 стануть найпотужнішими наземними засобами вогневої підтримки, наданими Україні будь-якою країною на сьогоднішній день, та очевидним свідченням серйозних намірів Нідерландів.

Оскільки досі більшість озброєнь, поставлених союзниками України, були старими чи надлишковим, таке постачання означає входження Нідерландів у тісне коло країн, готових надати таку серйозну підтримку.

[ + – ] Голландська САУ PzH 2000. Зверніть увагу на радар дульної швидкості над стволом

PzH 2000 є однією з найсучасніших конструкцій САУ на планеті, що поєднує живучість, мобільність, велику дальність і високий темп стрільби з різноманітністю сучасних боєприпасів. Вона має функцію багаторазового одночасного ураження (MRSI): система автоматичного перезаряджання дозволяє випускати від 2 до 5 боєприпасів по одній траєкторії, одночасно уражаючи ціль. Для цього САУ навіть оснащена датчиком, який вимірює дульну швидкість кожного боєприпасу для точного коригування вогню.

Існують "розумні" боєприпаси, що дозволяють завдавати точних керованих ударів, але поки що невідомо, чи отримає їх Україна. Втім, голландські РЛС контрбатарейної боротьби також суттєво підвищили б ефективність. Хоча PzH 2000 — витривала техніка, в ідеалі їй потрібна підтримка ЗРК для захисту від російських (бойових) безпілотників, які вже неодноразово завдавали ударів по українських артилерійських позиціях та укриттях.

У 2002 році Нідерланди придбали 57 PzH 2000 для заміни САУ M109, що стоять на озброєнні голландської армії. Через бюджетні скорочення, оголошені в 2003 році, передбачалося, що на озброєння армії Нідерландів надійдуть лише 39 PzH 2000.

Замість того, щоб заплатити великий штраф за скасування замовлення, решта 18 PzH 2000 були відразу ж після складання виставлені на продаж. Через рік у межах скорочення бюджету голландська армія також була змушена зняти з озброєння 24 системи РСЗВ M270. Два додаткові раунди скорочення бюджету у 2007 та 2011 роках змусили голландську армію зняти з озброєння ще 12 та 6 PzH 2000 відповідно. Зрештою на озброєнні залишилося лише 18 САУ, і ще кілька використовувалися для навчання.

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Різка зміна перспектив європейської безпеки, викликана захопленням Росією Криму в 2014 році та війною на Донбасі, змусила багато європейських країн переглянути свою оборонну політику. Не були винятком і Нідерланди, чий уряд тепер прагне звернути назад політику бюджетних скорочень, що тривала два десятиліття, яка підірвала потенціал голландських збройних сил. Хоча кошти, необхідні для здійснення цих змін, ще не отримані, МО Нідерландів уже зняло з продажу свої PzH 2000. Оскільки артилерія зіграла ключову роль у війні на Донбасі, немає нічого дивного в тому, що голландська армія тепер знову розглядає свої PzH 2000 як важливий актив і водночас прагне відновити ракетну артилерію. На щастя, на PzH 2000, які були виставлені на продаж одразу після збирання, так і не знайшовся покупець.

Як перший крок 12 PzH 2000, знятих з озброєння в 2007 році, були розконсервовані та піддані ретельному ремонту. Шість із них знову надійшли на озброєння голландської армії (всього в оперативному режимі використовується 24 САУ), а решту шість замінили PzH 2000, які вже перебували на озброєнні (зі свого боку, ті були здані на зберігання). З 2026 року 25 з 57 PzH 2000 пройдуть середню модернізацію, і не заперечується, що ця кількість збільшиться в міру надходження додаткових коштів на військові потреби.

У цьому світлі вкрай цікаве постачання Україні щонайменше шести PzH 2000 із запасів голландської армії, у той час як більша кількість одиниць перебуває на зберіганні в Німеччині. Можливо, що голландські PzH 2000, передані Україні, згодом буде замінено такою ж кількістю німецьких PzH 2000. Це мало б певний сенс, враховуючи, що Нідерланди компенсують брак рішучості Німеччини в забезпеченні України важким озброєнням.

Менш сучасною, але значно чисельнішою буде бронетехніка, яку планують поставити Україні. Деталі постачань поки не розкривають, але майже напевно це буде щось із серії YPR-765, приблизно 500 екземплярів з якої все ще мають залишатися на зберіганні після їх списання у 2012 році. Швидше за все, йдеться про БМП, озброєний одним 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, оскільки більшість варіацій YPR-765, озброєних скорострільною 25-мм гарматою, вже продано Єгипту та Йорданії. Незважаючи на менші можливості, ніж в БМП, відносна простота БТР потребує мінімуму навчання, технічного обслуговування та логістики. Туреччина поставила кілька своїх варіантів БТР YPR-765 (ACV-AAPC) силам у Сирії та Лівії під час військових операцій з тих самих причин.

Подібно до FV103 Spartans та 200 БТР M113, які будуть передані Україні Великобританією та США відповідно, варіант БТР YPR-765 є броньованим бойовим таксі, яке безпечно привозить піхоту на поле бою і назад завдяки маневреності та малим розмірам, а не броньовому захисту. Крім незначно покращеного бронезахисту порівняно з FV103 та M113, голландські YPR-765 також оснащені великими багажними відсіками та броньованим куполом для захисту навідника.

Їхня головна перевага перед MRAP Mastiff і Wolfhound і БМП Husky, що поставляються Великобританією, полягає у здатності пересуватися по пересіченій і болотистій місцевості, що, безсумнівно, стане в нагоді на полях Східної України, сумно відомих своєю непрохідністю по болотистих дорогах (або бездоріжжя, як кажуть власне українці).

[ + – ] Голландські БТР YPR-765

Хоча досі йшлося лише про артилерійські знаряддя PzH 2000, можна з упевненістю говорити про передавання всього парку гаубиць FH-70. Нідерланди придбали 15 цих знарядь у 1990 році, щоб голландські артилеристи не втрачали навичок, поки їхні гаубиці M114 проходили модернізацію. FH-70 використовувалися до 2001 року, після чого було відправлено на зберігання, а потім виставлено на продаж. На той час їх конструкція вважалася застарілою, і покупець на них так і не знайшовся.

FH-70 можуть стріляти всіма європейськими й американськими 155-мм снарядами, а їх дальність стрільби від 24 км до 30 км (залежно від типу використовуваного снаряда) та мобільність (завдяки двигуну знаряддя пересувається зі швидкістю 20 км/год) значно перевершують показники більшості типів буксированої артилерії на озброєнні України. Навчання та боєприпаси можуть надати Естонія або Італія, які досі експлуатують FH-70. Постачання таких знарядь не завдасть збитків і витрат для голландського військового потенціалу, що робить ситуацію ще більш виграшною для всіх сторін.

[ + – ] Голландська 155-мм гаубиця FH-70, 13 з яких мають бути доступні для передавання Україні

Багато країн НАТО відгукнулися на заклик надати Україні важке озброєння, але можна стверджувати, що Нідерланди перевершили всі очікування. Вони не лише надали деякі з найпотужніших систем, але й компенсували нерішучість свого сусіда, дозволивши уряду Німеччини хоча б трохи зберегти обличчя в межах альянсу НАТО. Не буде нічого дивного, якщо Нідерланди отримають від Німеччини компенсацію за передані PzH 2000.

Для України PzH 2000 стануть найпотужнішими наземними засобами вогневої підтримки, яку вона колись отримувала, особливо у поєднанні з голландськими РЛС контрбатарейної боротьби.

З поставкою американських і канадських буксированих гаубиць M777, польських і чеських САУ та РСЗВ, французьких САУ Caesar, голландських PzH 2000 і, можливо, бельгійських M109A4BE Україна швидко збирає один із найунікальніших артилерійських арсеналів на планеті, підтверджуючи рішучість членів НАТО у підтримці суверенітету України проти войовничої Росії.

[ + – ] YPR-765 у камуфляжі. Також зверніть увагу на 12,7-мм кулемет M2

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