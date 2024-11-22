"Сам був шокований": поліція не очікувала сюрпризу, який приховував у собі гном (фото)

Правоохоронці звернули увагу на садового гнома, який зберігали в дивному місці. Вони вирішили перевірити, і найсміливіші підозри підтвердились.

Правоохоронці провели масштабну операцію з виявлення наркотиків у Нідерландах. Порушникам закону вдалося їх здивувати. Про це 22 листопада повідомила пресслужба поліції Донгмонда.

"Багато з нас знають, що наркотики бувають різних форм і розмірів, але час від часу ми стикаємося з особливими речами", — зазначили у відомстві.

Під час нещодавньої операції увагу правоохоронців привернув гном. Елемент декорації знайшли серед різних ймовірних наркотиків. Таке дивне місце для зберігання садового гнома здивувало правоохоронців, тож вони вирішили перевірити його.

Фото виявленого поліцією гнома Фото: Politie Basisteam Dongemond / Facebook

"Що вийшло? Цей майже 2-кілограмовий садовий гном зроблений з MDMA! Сам гном був помітно шокований цим", — передала пресслужба.

Варто зазначити, що MDMA — це метилендіоксиметамфетамін, речовина широко відома як "екстазі".

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