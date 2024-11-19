Відчуває слід наркотиків: чоловік назвав дику причину доброзичливої поведінки свого собаки

За словами чоловіка, якщо його домашній улюбленець буде по-доброму поводитися з іншою людиною, тоді це може говорити про секрети незнайомця. Пов'язана ця навичка з професійною діяльністю тварини.

Щасливі собаки, які завжди жадають уваги або обіймів з боку незнайомців, часто справляють сприятливе враження на любителів тварин, однак, як виявилося, не завжди це добрий знак. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Користувач мережі поділився дивною причиною, чому його собака може здаватися доброзичливим під час контакту з незнайомцями в парках. "Найкращий друг людини" може знати про інших людей речі, які ті воліли б тримати в секреті.

"Якщо ви випадково зустрінете мого собаку, який поводитиметься з вами "доброзичливо" в парку або де-небудь ще, сідаючи поруч і дивлячись на вас, то насправді він не доброзичливий. Він відчуває на вас запах наркотиків", — розповів чоловік.

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Річ у тім, що його домашній улюбленець не тільки проживає з ним удома, а й також допомагає працювати в аеропорту, обнюхуючи підозрілих пасажирів та їхній багаж.

Люди в коментарях почали ділитися схожими історіями, пов'язаними із забороненими речовинами. "Собака-нарколог" на пенсії вкрала пакет із вмістом у хлопця на вулиці і віддала господареві.

Також одного разу інша тварина відчула поруч людину з діабетом, адже її господар страждав на таку ж недугу.

"Одного разу я зустріла дуже доброзичливу собаку, яка так мило сиділа прямо переді мною. Її вожатий був так спантеличений, чому вона так зацікавилася мною. Потім він сказав: "Це мій службовий собака, він допомагає мені впоратися з діабетом". І тут усе стало зрозуміло. Я діабетик. І щойно з'їла десерт, і мій цукор у крові, ймовірно, був високим!", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що пес два роки лежав біля могили господині, але нещодавно з ним сталося диво. Місцеві селяни регулярно підгодовували улюбленця, у якого була покалічена нога, і навіть хотіли забрати собі, але песик знову і знову повертався до могили жінки на пагорбі.