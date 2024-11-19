Чувствует след наркотиков: мужчина назвал дикую причину дружелюбного поведения своей собаки

По словам мужчины, если его домашний любимец будет по-доброму вести себя с другим человеком, тогда это может говорить о секретах незнакомца. Связан этот навык с профессиональной деятельностью животного.

Счастливы собаки, которые всегда жаждут внимания или объятий со стороны незнакомцев, часто производят благоприятное впечатление на любителей животных, однако, как оказалось, не всегда это добрый знак. Об этом говорится в материале Mirror.

Пользователь сети поделился странной причиной, почему его собака может казаться дружелюбной при контакте с незнакомцами в парках. "Лучший друг человека" может знать о других людях вещи, которые те предпочли бы держать в секрете.

"Если вы случайно встретите мою собаку, которая будет вести себя с вами "дружелюбно" в парке или где-нибудь еще, садясь рядом и глядя на вас, то на самом деле она не дружелюбна. Она чувствует на вас запах наркотиков", — рассказал мужчина.

Важно

Милый поводырь: собака следовала за фотографом Google Maps и появилась в более чем в 1000 местах

Дело в том, что его домашний питомец не только проживает с ним дома, но также помогает работать в аэропорту, обнюхивая подозрительных пассажиров и их багаж.

Люди в комментариях начали делиться похожими историями, связанные с запрещенными веществами. "Собака-нарколог" на пенсии украла пакет с содержимым у парня на улице и отдала хозяину.

Также однажды другая собака почувствовала рядом человека с диабетом, ведь ее хозяин страдал таким же недугом.

"Однажды я встретила очень дружелюбную собаку, которая так мило сидела прямо передо мной. Ее вожатый был так озадачен, почему она так заинтересовалась мной. Потом он сказал: "Это моя служебная собака, она помогает мне справиться с диабетом". И тут все стало ясно. Я диабетик. И только что съела десерт, и мой сахар в крови, вероятно, был высоким!", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что пес два года лежал возле могилы хозяйки, но недавно с ним произошло чудо. Местные селяне регулярно подкармливали питомца, у которого была искалечена нога, и даже хотели забрать себе, но собачка снова и снова возвращалась к могиле женщины на холме.