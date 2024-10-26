Милый поводырь: собака следовала за фотографом Google Maps и появилась в более чем в 1000 местах

Золотистый ретривер Мару является "неофициальной собакой-поводырем" остарова Чукдо в Японском море.

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Мы все знаем, что собаки — лучшие друзья человека, но они также могут быть лучшими друзьями камеры. Так, зрители Google Maps заметили что-то очаровательное. Об этом пишет издание Unilad.

Маленький пушистик был замечен в более чем 1000 Street Views после того, как он последовал за фотографом Google Maps по острову в Южной Корее. Невероятно милый золотистый ретривер, может быть замечен сопровождающим посетителя по Чукдо, который находится рядом с Уллындо, в Японском море.

Собака следовала за фотографом Google Maps и появилась в более чем в 1000 местах

Один пользователь поделился тем, что знает легенду о щенке, которого на самом деле зовут Мару, и который является "неофициальной собакой-поводырем" острова и прожил на острове в то время семь лет.

Они прокомментировали: "Мару известна своим супердружелюбием к туристам и местным жителям. На другом острове есть еще одна собака по имени Мингки, где она также сопровождает туристов".

Другой человек согласился, написав: "Она, естественно, любит всех и вся, особенно прогулки с совершенно незнакомыми людьми".

Один пользователь сказал: "Я хочу, чтобы Google теперь направлял меня только через золотистого ретривера.

Собака следовала за фотографом Google Maps и появилась в более чем в 1000 местах

Напомним, ранее Фокус писал, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела для них новую машину.