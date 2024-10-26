Милий поводир: собака слідував за фотографом Google Maps і з'явився в більш ніж у 1000 місцях

Золотистий ретривер Мару є "неофіційним собакою-поводирем" остарова Чукдо в Японському морі.

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Ми всі знаємо, що собаки — найкращі друзі людини, але вони також можуть бути найкращими друзями камери. Так, глядачі Google Maps помітили щось чарівне. Про це пише видання Unilad.

Маленький пухнастик був помічений у більш ніж 1000 Street Views після того, як він пішов за фотографом Google Maps по острову в Південній Кореї. Неймовірно милий золотистий ретривер, може бути помічений супроводжуючим відвідувача на Чукдо, який знаходиться поруч з Уллиндо, в Японському морі.

Собака слідував за фотографом Google Maps і з'явився в більш ніж у 1000 місцях

Один користувач поділився тим, що знає легенду про цуценя, яке насправді звати Мару, і яке є "неофіційною собакою-поводирем" острова і прожило на острові в той час сім років.

Вони прокоментували: "Мару відома своєю супердружелюбністю до туристів і місцевих жителів. На іншому острові є ще одна собака на ім'я Мінгкі, де вона також супроводжує туристів".

Інша людина погодилася, написавши: "Вона, природно, любить всіх і вся, особливо прогулянки з абсолютно незнайомими людьми".

Один користувач сказав: "Я хочу, щоб Google тепер направляв мене тільки через золотистого ретривера.

Собака слідував за фотографом Google Maps і з'явився в більш ніж у 1000 місцях

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним із найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква і грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер'єрів Лео і Тедді, які важать близько 70 і 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала для них нову машину.