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МирФан

Идеальный экземпляр: пса редкой породы оценен в 120 тысяч долларов (фото)

Дорогие породы собак, Big Rope, Роуп Дэдди, фото, французские бульдоги, стоимость собак разных пород
Фото: Instagram | Роуп Дэдди стоит 120 тысяч долларов.

Хозяин пса утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

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В Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих в мире представителей своей породы — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Об этом пишет издание Oddity Central.

Роуп Дэдди относится к редкой разновидности французских бульдогов — Big Rope, которые отличаются компактным крепким телом, большой квадратной головой и короткой шерстью.

Хозяин собачки Джулиан Монтойя утверждает, что его домашний любимец воплощает все лучшие черты породы, в частности имеет красивую кремово-коричневую шерсть и невероятные золотистые глаза.

Дорогие породы собак, Big Rope, Роуп Дэдди, фото, французские бульдоги, стоимость собак разных пород Fullscreen
Хозяин песика Джулиан Монтойя утверждает, что его домашний любимец воплощает все лучшие черты породы.
Фото: Instagram

Однако ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых. Джулиан говорит, что тратит около 350 долларов в месяц на питание собачки, включающее сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Согласно исследованию Американского кинологического клуба (AKC), за последнее десятилетие количество французских бульдогов в мире выросло более чем на 1000%, что помогло этой породе собак вытеснить золотистого ретривера с позиции самой популярной породы собак в мире.

Однако эта внезапная популярность привела к ухудшению генетической структуры породы: представители вида стали худее и длиннее, что считается недостатком. Именно поэтому экземпляры с идеальными характеристиками, как Роуп Дэдди, стали очень дорогими.

К слову, в США спрос на французских бульдогов с характеристиками Big Rope удвоился, и эта тенденция сейчас наблюдается также в Латинской Америке, что, несомненно, повлияет на увеличение их стоимости.

Дорогие породы собак, Big Rope, Роуп Дэдди, фото, французские бульдоги, стоимость собак разных пород Fullscreen
Ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых.
Фото: Instagram
Дорогие породы собак, Big Rope, Роуп Дэдди, фото, французские бульдоги, стоимость собак разных пород Fullscreen
Ухаживать за Роуп Дэдди и удовлетворять все его потребности — дело не из дешевых.

Напомним, ранее Фокус писал о Мэтте Дорнике из Лос-Анджелеса, который стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Мужчина услышал странные звуки из ванной, напоминающие плач, зашел туда и не поверил своим глазам. Этот забавный ролик собрал 13 миллионов просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела новую машину, которая бы их вмещала.