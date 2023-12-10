Женщина приютила потерянного щенка, однако тест ДНК показал, что это не собака (фото)

Специалисты подтвердили, что найденное животное не является ни лисенком, ни щенком. Это был чистокровный динго, которого во время похищения уронил орел в один из дворов.

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Женщина из Австралии нашла у себя в дворе маленького щенка, которого уронил летящий орел. Позже оказалось, что это не совсем обычная собака. Об этом сообщает The Mirror.

Произошло это в городе Брайт, который находится к северо-востоку от австралийского Мельбурна. Женщина проснулась от того, что во дворе был слышен звук плача животного.

В зарослях кустарника она обнаружила кого-то, кто похож одновременно и на щенка и на лисенка. Опубликовав фотографии в социальных сетях она еще больше засомневалась, кто это может быть на самом деле.

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"Я проснулась сегодня утром, услышав скуление на своем участке в кустах, и не могу понять, лиса это или собака", — говорится в сообщении.

После бурных обсуждений в интернете женщина все же решилась сдать найденное животное, которое уже назвала Ванди, в специальную клинику Alpine Animal Hospital для анализа ДНК. Специалисты сразу же отправили образец на анализ, но ждать пришлось несколько недель. В это время животное находилось в приюте Фонда австралийских динго.

Женщина нашла во дворе щенка, однако позже оказалось, что это не совсем собака Фото: The Mirror

"После нескольких недель тревожного ожидания результаты, полученные в генетической лаборатории показали, что Ванди — 100% чистокровный динго с высокогорья Виктории", — говорится в сообщении.

Представители фонда также сразу отметили, что у малыша были травмы, которые указывали на то, что его забрал из дома орел, однако не смог удержать и уронил. Так животное и оказалось во дворе одной из местных жительниц.

Теперь Ванди является частью программы разведения, тем самым увеличив силу страховой популяции чистокровных динго в неволе.

Стоит отметить, что динго считаются вторично одичавшими домашними собаками, которые были завезены на территорию Австралии несколько тысяч лет назад. Они постепенно осваивались на континенте и некоторые считают их вредителями. Примечательно, что это единственный случай повторного одичания животных.

Ранее Фокус сообщал, что динго имеют удивительное прошлое. Недавнее исследование Австралийского национального университета раскрыло связь, которая существовала между коренными жителями континента и динго около 2 000 лет назад.