Спасла жизнь: собака привела людей к своему хозяину, умирающему возле дома (фото)

84-летний пенсионер, который имел ряд заболеваний и нуждался в регулярном приеме лекарств, упал и повредил ногу.

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13-летняя собака спасла жизнь своему 84-летнему хозяину, который умирал возле дома. Заместитель шерифа округа Стивенс в Вашингтоне (США) наткнулся на пса посреди проезжей части, когда патрулировал сельскую лесистую местность. Об этом пишет издание ABC News.

"Райт попытался посадить собаку в автомобиль, чтобы найти ее хозяина, но та не слушалась. Заместитель шерифа решил проверять окрестные дома в радиусе мили, но так никого и не смог найти", — указано в сообщении правоохранителей.

Когда Райт еще раз попытался забрать собаку с проезжей части, та побежала по не обозначенной дороге. Страж порядка пошел следом и увидел небольшой летний домик. Там на земле лежал дедушка и звал на помощь.

"84-летний пенсионер, который имел ряд заболеваний и нуждался в регулярном приеме лекарств, упал и повредил ногу. Он пролежал так несколько часов", — сообщили в полиции.

Гита и ее хозяин Фото: ABC News

Оказывается, что его 13-летняя собака, которую зовут Гита, заметила, что хозяин попал в беду и не может подняться, решила привести подмогу и ждала, когда люди появятся на дороге.

"Мы благодарны Гите за то, что она спасла человеку жизнь. Верность и героизм наших четвероногих друзей не перестают удивлять", — заявили местные власти.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела для них новую машину.