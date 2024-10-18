Врятував життя: собака привів людей до свого хазяїна, який помирав біля будинку (фото)

84-річний пенсіонер, який мав низку захворювань й потребував регулярного прийому ліків, впав та пошкодив ногу.

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13-річний собака врятував життя своєму 84-річному хазяїну, який помирав біля будинку. Заступник шерифа округу Стівенс у Вашингтоні (США) натрапив на пса посеред проїжджої частини, коли патрулював сільську лісисту місцевість. Про це пише видання ABC News.

"Райт спробував посадити собаку в автомобіль, щоб знайти його господаря, але той не слухався. Заступник шерифа вирішив перевіряти навколишні будинки в радіусі милі, але так нікого і не зміг знайти", — йдеться у повідомлені правоохоронців.

Коли Райт ще раз спробував забрати собаку з проїжджої частини, той побіг по не позначеній дорозі. Страж порядку пішов слідом й побачив невеликий літній будиночок. Там на землі лежав дідусь й кликав на допомогу.

"84-річний пенсіонер, який мав низку захворювань й потребував регулярного прийому ліків, впав та пошкодив ногу. Він пролежав так кілька годин", — повідомили у поліції.

Гіта та її хазяїн Фото: ABC News

Виявляється, що його 13-річна собака, яку звуть Гіта, помітила, що господар потрапив у біду й не може підвестися, вирішила привести підмогу й чекала, коли люди з’являться на дорозі.

"Ми вдячні Гіті за те, що вона врятувала людині життя. Вірність та героїзм наших чотирилапих друзів не перестають дивувати", — заявили представники влади.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала для них нову машину.