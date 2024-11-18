Пес два года лежал возле могилы хозяйки: недавно с ним произошло чудо (фото)

Местные селяне регулярно подкармливали питомца, у которого была искалечена нога, и даже хотели забрать себе, но собачка снова и снова возвращалась к могиле женщины на холме.

Верный пес, который в течение двух лет лежал у могилы хозяйки, встретил нового хозяина, спасшего ему жизнь и вылечившего от тяжелых хронических заболеваний. Эта трогательная история быстро разлетелась в социальных сетях.

Инфлюенсер с ником Ganpojiege, владелец центра помощи бездомным собакам в восточной китайской провинции Цзянси, опубликовал ролик об отданной собаке в начале ноября, собрав множество лайков и комментариев.

Как выяснилось, безымянный песик ходил на могилы к своей хозяйке в течение двух лет после ее смерти в 2022-м. Местные селяне регулярно подкармливали питомца, у которого была искалечена нога и диагностированы серьезные заболевания кожи, и даже хотели забрать себе, но он снова и снова возвращалась к могиле женщины на холме, сделав кладбище своим домом, поэтому со временем все с этим смирились.

У песика была искалечена нога, а также диагностировали серьезные заболевания кожи Фото: 163.com

Когда в своем видео Ganpojiege протянул руку, чтобы прикоснуться к собаке, та не сопротивлялась и съела все сосиски, которые принес мужчина. Домашнего любимца, в конце концов, отвезли в спасательный центр. Перед отъездом блогер пообещал "духу" умершей владелицы, что будет часто привозить собаку в гости.

Теперь песика зовут Чжунбао, что в переводе означает "Верный малыш". Он живет с другими бездомными собаками, которых организация спасла за последние два года.

На последнем видео, которое инфлуенсер разместил в интернете, питомец с длинной и гладкой шерстью выглядит абсолютно здоровым. На его лечение ушло два с лишним месяца — оно оказалось настолько непростым, что животное пришлось перевезти в клинику в Шанхае.

"Я был тронут до слез преданностью Чжунбао своей хозяйке", — отметил один из участников обсуждения в комментариях. Другой добавил: "Собаки — это действительно лучшие друзья человека".

Сейчас собака в безопасности Фото: 163.com

Напомним, ранее Фокус писал, что американец из Миссури, которого зовут Чарли, отвез свою собаку Момо к ветеринару на рентген и был ошеломлен, когда в результате диагностики оказалось кое-что тревожное.

А вот 13-летняя собака спасла жизнь своему 84-летнему хозяину, который умирал возле дома. Заместитель шерифа округа Стивенс в Вашингтоне (США) наткнулся на пса посреди проезжей части, когда патрулировал сельскую лесистую местность.