Собака два роки лежав біля могили хазяйки: нещодавно з ним сталося диво (фото)

Місцеві селяни регулярно підгодовували вихованця, в якого була скалічена нога, й навіть хотіли забрати собі, але песик знову і знову поверталася до могили жінки на пагорбі.

Вірний пес, який упродовж двох років лежав біля могили господині, зустрів нового чуйного хазяїна, який врятував йому життя та вилікував від важких хронічних захворювань. Ця зворушлива історія швидко розлетілась в соціальних мережах.

Інфлюенсер з ніком Ganpojiege, власник центру допомоги бездомним собакам у східній китайській провінції Цзянсі, опублікував ролик про віддану собаку на початку листопада, зібравши безліч вподобайок та коментарів.

Як з’ясувалось, безіменний песик ходив на могили до своєї власниці упродовж двох років після її смерті у 2022-му. Місцеві селяни регулярно підгодовували вихованця, в якого була скалічена нога та діагностовані серйозні захворювання шкіри, й навіть хотіли забрати собі, але він знову і знову поверталася до могили жінки на пагорбі, зробивши кладовище своїм домом, тому з часом усі з цим змирилися.

У песика була скалічена нога, а також діагностували серйозні захворювання шкіри Фото: 163.com

Коли у своєму відео Ganpojiege простягнув руку, щоб доторкнутися до собаки, той не чинив спротиву й з'їв всі сосиски, які приніс чоловік. Домашнього улюбленця, зрештою, відвезли до рятувального центру. Перед від'їздом блогер пообіцяв "духові" померлої власниці, що буде часто привозити собаку в гості.

Тепер песика звуть Чжунбао, що в перекладі означає "Вірний малюк". Він живе з іншими безпритульними собаками, яких організація врятувала за останні два роки.

На останньому відео, яке інфлуенсер розмістив в інтернеті, вихованець з довгою та гладкою шерстю виглядає абсолютно здоровим. На його лікування пішло два з гаком місяці — воно виявилося настільки непростим, що тварину довелось перевезти до клініки у Шанхаї.

"Я був зворушений до сліз відданістю Чжунбао своїй господарці", — зазначив один з учасників обговорення у коментарях. Інший додав: "Собаки — це справді найкращі друзі людини".

Зараз песик у безпеці Фото: 163.com

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американець з Міссурі, якого звуть Чарлі, відвіз свою собаку Момо до ветеринара на рентген й був приголомшений, коли у результаті діагностики виявилось дещо тривожне.

А от 13-річний собака врятував життя своєму 84-річному хазяїну, який помирав біля будинку. Заступник шерифа округу Стівенс у Вашингтоні (США) натрапив на пса посеред проїжджої частини, коли патрулював сільську лісисту місцевість.