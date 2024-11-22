"Сам был шокирован": полиция не ожидала сюрприза, который скрывал в себе гном (фото)

Правоохранители обратили внимание на садового гнома, который хранили в странном месте. Они решили проверить, и самые смелые подозрения подтвердились.

Правоохранители провели масштабную операцию по выявлению наркотиков в Нидерландах. Нарушителям закона удалось их удивить. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба полиции Донгмонда.

"Многие из нас знают, что наркотики бывают разных форм и размеров, но время от времени мы сталкиваемся с особыми вещами", — отметили в ведомстве.

Во время недавней операции внимание правоохранителей привлек гном. Элемент декорации нашли среди различных вероятных наркотиков. Такое странное место для хранения садового гнома удивило правоохранителей, поэтому они решили проверить его.

Фото обнаруженного полицией гнома Фото: Politie Basisteam Dongemond / Facebook

"Что получилось? Этот почти 2-килограммовый садовый гном сделан из MDMA! Сам гном был заметно шокирован этим", — передала пресс-служба.

Стоит отметить, что MDMA — это метилендиоксиметамфетамин, вещество широко известное как "экстази".

Напомним, женщина из Уэльса выиграла в лотерее 50 тысяч фунтов стерлингов на обустройство жилья. Ее муж не знал об участии любимой в розыгрыше, поэтому был "совершенно ошеломлен". Новый дом семьи — это воплощение загородной идиллии.

39-летней женщине пришлось закурить каннабис, чтобы выполнить последнюю волю отца. Мужчина умер от лейкемии и был известен своим бунтарским характером. Розанна Пансино поделилась, что скучает по отцу каждый день.