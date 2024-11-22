"Он был лучшим": женщина начала курить, чтобы выполнить последнюю волю своего отца (фото)

Чтобы выполнить последнюю волю покойного отца, 39-летняя Розанна даже получила лицензию на выращивание марихуаны.

39-летняя Розанна Пансино исполнила последнюю волю своего отца, выкурив каннабис, выращенный из его праха. Этот трогательный момент она включила в первый эпизод новой серии подкастов под названием "Смешно" (Rodiculous), пишет издание Daily Record.

Розанна рассказала, что это было последнее желание ее отца, который умер пять лет назад от лейкемии. По словам женщины, он был крутым и буйным.

"В начале этой серии я хочу рассказать вам о последнем желании моего папы. Перед смертью он сказал мне и маме, что надо сделать с его прахом. С течением времени, а прошло уже пять лет, мы действительно считаем, что пришло время реализовать это и почтить его так, как он хотел", — рассказывает женщина.

По ее словам, перед смертью отец попросил смешать его прах с землей, вырастить марихуану, а затем выкурить ее. Чтобы выполнить последнюю волю покойного, 39-летняя женщина даже получила лицензию на выращивание марихуаны.

"Мы потеряли папу около 5 лет назад из-за лейкемии. Он был самым лучшим. Первый эпизод нового подкаста посвящен ему. Ссылка на эпизод в описании! Люблю и скучаю по тебе каждый день, Папа Пицца", — написала она, опубликовав фрагмент подкаста в Instagram.

В разделе комментариев один зритель добавил: "Это так мило, без осуждения". Другой юзер рассказал собственную историю: "У моего папы лейкемия. Он также хочет, чтобы из его праха выросло растение. Мне нравится эта идея".

Напомним, ранее Фокус писал, что 28-летний мужчина решил убрать всю квартиру и случайно опрокинул урну с прахом покойной тещи, которая погибла в автокатастрофе. В панике мужчина начал пылесосить и выбросил отходы из мешочка в мусорку, а чтобы замести следы, положил в урну немного песка.

Кроме того, на популярном турецком курорте Мармарис семейство из Великобритании развеяло прах покойного родственника. Отдыхающие, которые стали случайными свидетелями этого обряда, взбунтовались из-за страха эпидемии в результате контакта с останками в воде.