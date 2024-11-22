"Він був найкращим": жінка почала курити, щоб виконати останню волю свого батька (фото)

Аби виконати останню волю покійного, 39-річна Розанна навіть отримала ліцензію на вирощування марихуани.

39-річна Розанна Пансіно виконала останню волю свого батька, викуривши канабіс, вирощений з його праху. Цей зворушливий момент вона включила у перший епізод нової серії подкастів під назвою "Смішно" (Rodiculous), пише видання Daily Record.

Розанна розповіла, що це було останнє бажання її батька, який помер п'ять років тому від лейкемії. За словами жінки, він був крутим і бунтівним.

"На початку цієї серії я хочу розповісти вам про останнє бажання мого тата. Перед смертю він сказав мені й мамі, що треба зробити з його прахом. З плином часу, а минуло вже п'ять років, ми дійсно вважаємо, що настав час реалізувати це й вшанувати його так, як він хотів", — розповідає жінка.

За її словами, перед смертю батько попросив змішати його прах з землею, виростити марихуану, а потім викурити її. Аби виконати останню волю покійного, 39-річна жінка навіть отримала ліцензію на вирощування марихуани.

"Ми втратили тата близько 5 років тому через лейкемію. Він був найкращим. Перший епізод нового подкасту присвячений йому. Посилання на епізод в описі! Люблю і сумую за тобою щодня, Папа Піца", — написала вона, опублікувавши фрагмент подкасту в Instagram.

У розділі коментарів один глядач додав: "Це так мило, без осуду". Інший юзер розповів власну історію: "У мого тата лейкемія. Він також хоче, щоб з його праху виросла рослина. Мені подобається ця ідея".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 28-річний чоловік вирішив прибрати всю квартиру й випадково перекинув урну з прахом покійної тещі, яка загинула в автокатастрофі. В паніці чоловік почав пилососити й викинув відходи з мішечка у смітник, а щоб замести сліди, поклав в урну трохи піску.

Крім того, на популярному турецькому курорті Мармарис сімейство з Великої Британії розвіяло прах покійного родича. Відпочивальники, які стали випадковими свідками цього обряду, збунтувались через страх пошесті внаслідок контакту з рештками у воді.