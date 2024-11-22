В Великобритании семья выиграла роскошный современный особняк в лотерею (фото)

Победа оказалась сюрпризом не только для Сары, но и для ее мужа Ричарда, который вовсе не знал о ее участии в розыгрыше.

Сара Перри из Уэльса стала счастливой обладательницей современного дома в сельской местности после победы в розыгрыше лотереи Omaze. Новый дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами расположен в живописном графстве Поуис и стоит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Выигрыш стал неожиданностью не только для самой Сары, но и для ее мужа Ричарда, который даже не подозревал, что она участвовала в розыгрыше. Женщина также получила 50 тысяч фунтов стерлингов наличными для обустройства жилья.

"Я не могла поверить, когда представители Omaze появились на нашем пороге с новостью о выигрыше. Мой муж был абсолютно потрясен! Это лучший сюрприз в нашей жизни", — поделилась британка.

Новый дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами стоит около 500 тысяч фунтов стерлингов Фото: Omaze

Новый дом Сары — это воплощение загородной идиллии. Просторная главная спальня с панорамными окнами, уютная гостиная с деревянным полом и камином, кухня с естественным освещением и современным дизайном — все это окружено четырьмя акрами луга, покрытого дикими цветами. Дом также оснащен экологически эффективными системами, такими как тепловой насос и зонированный подогрев полов, что делает его не только красивым, но и устойчивым.

"Я родом из Уэльса, и всегда мечтала иметь здесь дом. Теперь эта мечта сбылась. Виды потрясающие, это настоящий кусочек рая", — рассказала она.

Рождество пришло раньше

Семья Перри отметила неожиданное событие в уютной обстановке, хотя их вечер начался с небольшой суматохи.

"Мы так увлеклись новостями, что забыли покормить детей! В итоге отпраздновали за ужином с отличным стейком", — вспоминает Сара.

Светлая гостиная Фото: Omaze Просторная главная спальня с панорамными окнами Фото: Omaze

Особой радостью для Сары стал тот факт, что теперь она сможет чаще бывать на родине и принимать в гостях своих родственников.

"Мой шурин, фермер, уже положил глаз на задний луг для своих овец", — шутит она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала крупный джекпот, но продолжает покупать все по скидкам. Выигрыш принес семье Робертс облегчение, избавив от тревог о счетах, но даже став миллионером, женщина по имени Сери продолжает искать товары по скидкам.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.