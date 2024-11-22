У Великій Британії сім'я виграла розкішний сучасний особняк у лотерею (фото)

Перемога виявилася сюрпризом не тільки для Сари, а й для її чоловіка Річарда, який зовсім не знав про її участь у розіграші.

Сара Перрі з Уельсу стала щасливою власницею сучасного будинку в сільській місцевості після перемоги в розіграші лотереї Omaze. Новий будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами розташований у мальовничому графстві Поуїс і коштує близько 500 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Виграш став несподіванкою не тільки для самої Сари, а й для її чоловіка Річарда, який навіть не підозрював, що вона брала участь у розіграші. Жінка також отримала 50 тисяч фунтів стерлінгів готівкою для облаштування житла.

"Я не могла повірити, коли представники Omaze з'явилися на нашому порозі з новиною про виграш. Мій чоловік був абсолютно приголомшений! Це найкращий сюрприз у нашому житті", — поділилася британка.

Новий будинок із трьома спальнями і двома ванними кімнатами коштує близько 500 тисяч фунтів стерлінгів Фото: Omaze

Новий будинок Сари — це втілення заміської ідилії. Простора головна спальня з панорамними вікнами, затишна вітальня з дерев'яною підлогою і каміном, кухня з природним освітленням і сучасним дизайном — все це оточене чотирма акрами лугу, вкритого дикими квітами. Будинок також оснащений екологічно ефективними системами, як-от тепловий насос і зонований підігрів підлоги, що робить його не тільки красивим, а й стійким.

"Я родом з Уельсу, і завжди мріяла мати тут дім. Тепер ця мрія збулася. Види приголомшливі, це справжній шматочок раю", — розповіла вона.

Різдво прийшло раніше

Сім'я Перрі відзначила несподівану подію в затишній обстановці, хоча їхній вечір почався з невеликої метушні.

"Ми так захопилися новинами, що забули погодувати дітей! У підсумку відсвяткували за вечерею з чудовим стейком", — згадує Сара.

Світла вітальня Фото: Omaze Простора головна спальня з панорамними вікнами Фото: Omaze

Особливою радістю для Сари став той факт, що тепер вона зможе частіше бувати на батьківщині та приймати в гостях своїх родичів.

"Мій шурин, фермер, уже поклав око на задній луг для своїх овець", — жартує вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.