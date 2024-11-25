Війна продовжиться: Британія і Франція хочуть ввести війська в Україну, чи дійде до справи

Ескалація бойових дій в Україні змусила Європу переживати за власну безпеку. У Франції впевнені, що наступ військ РФ автоматично наблизить небезпеку до кордонів ЄС. Фокус проаналізував, із чим пов'язане відновлення риторики про допомогу ЗСУ іноземними військовими.

У Європі знову взялися за обговорення теми відправлення іноземного військового контингенту в Україну. Країна переживає нову фазу ескалації: ЗСУ б'ють американськими і британськими ракетами великої дальності по території Росії, Москва відповідає запуском нового типу балістичних ракет. Президент РФ Володимир Путін заявляє, що війна набула "глобального характеру".

Дискусії про допомогу Заходу військами або фахівцями приватних оборонних компаній за поточних обставин актуальні як ніколи, пише французька газета Le Monde з посиланням на інформовані джерела.

Чутливі дебати засекречені, але відновлені через перспективу можливої відмови США від підтримки Києва після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року. Головні учасники діалогу — Велика Британія і Франція, які обговорюють співробітництво в оборонній сфері та створення групи союзників для підтримки України і зміцнення європейської безпеки.

Дебати щодо відправлення військ в Україну, розпочаті президентом Франції Емманюелем Макроном під час зустрічі між союзниками Києва в Парижі в лютому 2024 року, викликали опір частини європейських країн на чолі з Німеччиною.

"Але цей сценарій ще не похований. Останніми тижнями він навіть ожив завдяки візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера", — підкреслює видання.

Нові реалії війни з Росією

Необхідно враховувати, що умови війни нині постійно змінюються через російську ескалацію. Захід шукає різні реакції на всі дії РФ: залучення північнокорейських військ, удари ракетами середньої дальності та інше, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

У зв'язку з цим можна згадати нещодавню заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро. В інтерв'ю BBC News 23 листопада він розповідав про відсутність "червоних ліній" у питанні підтримки України. Відповідаючи на запитання, чи можуть французькі війська брати участь у бойових діях, він заявив, що Париж не виключає жодного варіанта.

"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як буде потрібно. Чому? Тому що на карту поставлена наша безпека. Щоразу, коли армія Росії просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на цю саму відстань ближче до Європи", — наголошував Барро.

Крім ескалації, варто додати і новий чинник — перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Європа, найімовірніше, вийде на перший план із гарантування безпеки України, упевнений експерт.

План перемоги Володимира Зеленського, за його словами, передбачає розміщення сил неядерного стримування. Україна хотіла залучити більше інструкторів для навчання військових, щодо цього ведуться постійні переговори.

"Активізація розмов про відправлення військового контингенту не марна. Ми виходимо на етап нової європейської підтримки України, плани спеціально представили у французьких ЗМІ, щоб показати розворот до цієї ідеї. Це і сигнал Росії, що Україну не кинуть", — підкреслює Мусієнко.

Своєю чергою експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій у розмові з Фокусом звернув увагу на відсутність серйозності заяв від французької влади щодо конкретних кроків з відправлення військ до України.

"Можливо, зараз готується громадська думка у Франції під цю тему, але говорити про конкретне відправлення армійських підрозділів може тільки чинна влада. Проросійські сили також можуть користуватися військовою риторикою у своїх цілях — підтримати крайніх правих", — міркує він.

Лідер партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен неодноразово заявляла, що для неї відправлення французьких військових на фронт є "червоною лінією".

Водночас Козій нагадує реакцію українських представників: Україні вигідно отримати додаткову підтримку в боротьбі з агресором.

"Посилення для ЗСУ іноземними силами дуже важливе, але поки що про це не говорять уповноважені на це особи", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, Макрон 7 березня 2024 року допускав відправлення французького контингенту в Україну, якщо російські окупанти просунуться до Києва або Одеси. Водночас війська Франції будуть "фактично присутні" в Україні, а не братимуть участі в бойових діях.

Фокус раніше писав, що велика війна в Україні показала кризу підготовки НАТО до подібного роду протистоянь. Армії країн Альянсу готувалися під спеціальні операції: боротьбу з єменськими хуситами, терористами ХАМАС або ІДІЛ.