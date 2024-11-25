Война продолжится: Британия и Франция хотят ввести войска в Украину, дойдет ли до дела

Эскалация боевых действий в Украине заставила Европу переживать за собственную безопасность. Во Франции уверены, что наступление войск РФ автоматически приблизит опасность к границам ЕС. Фокус проанализировал, с чем связано возобновление риторики о помощи ВСУ иностранными военными.

В Европе снова взялись за обсуждение темы отправки иностранного военного контингента в Украину. Страна переживает новую фазу эскалации: ВСУ бьют американскими и британскими ракетами большой дальности по территории России, Москва отвечает запуском нового типа баллистических ракет. Президент РФ Владимир Путин заявляет, что война приобрела "глобальный характер".

Дискуссии о помощи Запада войсками или специалистами частных оборонных компаний в текущих обстоятельствах актуальны как никогда, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на информированные источники.

Чувствительные дебаты засекречены, но возобновлены из-за перспективы возможного отказа США от поддержки Киева после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Главные участники диалога — Великобритания и Франция, которые обсуждают сотрудничество в оборонной сфере и создание группы союзников для поддержки Украины и укрепление европейской безопасности.

Дебаты по поводу отправки войск в Украину, начавшиеся президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи между союзниками Киева в Париже в феврале 2024 года, вызвали сопротивление части европейских стран во главе с Германией.

"Но данный сценарий еще не похоронен. В последние недели он даже ожил благодаря визиту во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кира Стармера", — подчеркивает издание.

Новые реалии войны с Россией

Необходимо учитывать, что условия войны в настоящее время постоянно менются ввиду российской эскалации. Запад ищет различные реакции на все действия РФ: привлечение северокорейских войск, удары ракетами средней дальности и прочее, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В связи с этим можно вспомнить недавнее заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. В интервью BBC News 23 ноября он рассказывал об отсутствии "красных линий" в вопросе поддержки Украины. Отвечая на вопрос, могут ли французские войска участвовать в боевых действиях, он заявил, что Париж не исключает ни одного варианта.

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как будет нужно. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда армия России продвигается на один квадратный километр, угроза становится на это же расстояние ближе к Европе", — подчеркивал Барро.

Кроме эскалации, стоит добавить и новый фактор — победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Европа, скорее всего, выйдет на первый план по обеспечению безопасности Украины, уверен эксперт.

План победы Владимира Зеленского, по его словам, предусматривает размещение сил неядерного сдерживания. Украина хотела привлечь больше инструкторов для обучения военных, по этому поводу ведутся постоянные переговоры.

"Активизация разговоров об отправке воинского контингента не напрасна. Мы выходим на этап новой европейской поддержки Украины, планы специально представили в французских СМИ, чтобы показать разворот к этой идее. Это и сигнал России, что Украину не бросят", — подчеркивает Мусиенко.

В свою очередь эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий в беседе с Фокусом обратил внимание на отсутстие серьзности заявлений от французских властей о конкретных шагах по отправке войск в Украину.

"Возможно, сейчас готовится общественное мнение во Франции под эту тему, но говорить о конкретной отправке армейских подразделений могут только действующие власти. Пророссийские силы также могут пользоваться военной риторикой в своих целях — поддержать крайне правых", — рассуждает он.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не раз заявляла, что для нее отправка французских военных на фронт является "красной линией".

При этом Козий напоминает реакцию украинских представителей: Украине выгодно получить дополнительную поддержку в борьбе с агрессором.

"Усиление для ВСУ иностранными силами весьма важно, но пока об этом не говорят уполномоченные на это лица", — подытожил аналитик.

Напомним, Макрон 7 марта 2024 года допускал отправку французского контингента в Украину, если российские оккупанты продвинутся к Киеву или Одессе. При этом войска Франции будут "фактически присутствовать" в Украине, а не участвовать в боевых действиях.

Фокус ранее писал, что большая война в Украине показала кризис подготовки НАТО к подобного рода противостояниям. Армии стран Альянса готовилиcь под специальные операции: борьбу с йеменскими хуситами, террористами ХАМАС или ИГИЛ.