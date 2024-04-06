Войска НАТО в Украине: готовы ли западные солдаты к масштабным боям и стоит ли бояться ударов России

Поставок западного вооружения недостаточно для победы над российскими войсками. ВСУ нужна поддержка живой силой, иначе "катастрофическое поражение" неминуемо, предупреждают аналитики из США. Опрошенные Фокусом военные эксперты уверены, что иностранные базы будут главными целями ракет ВС РФ. Возможно, поэтому только Франция серьезно задумывается над отправкой контингента.

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Передача Украине западного вооружения вряд ли исправит ее тяжелое положение на фронте. Киев рискует отступать шаг за шагом перед численно превосходящей армией России. Если союзники хотят победить агрессора, нужна срочная поддержка ВСУ живой силой западных военных, иначе придется смириться с "катастрофическим поражением", пишет консультант Госдепа США, писатель и историк Эдвард Люттвак в статье для издания UnHerd.

Аналитик сравнивает число солдат в ВСУ и ЦАХАЛ пропорционально количеству населения стран. В Украине, по разным оценкам, живут 30 миллионов человек, а служат в ВСУ менее 800 000 действующих военнослужащих. Израиль способен быстро собрать армию численностью 600 000 человек при количестве населения до 8 миллионов.

Британцы, французы и страны Северной Европы, по сведениям Люттвака, постепенно готовятся направить небольшие элитные подразделения и специалистов по материально-техническому оснащению. Все они будут вдали от горячих точек, помогут украинским военным ремонтировать поврежденную технику и обучать новобранцев.

США не отправят более 40 тысяч солдат, проходящих службу в Европе, на фоне угрозы вторжения Китая на Тайвань. Другим членам НАТО — Германии, Франции, Италии и Испании предстоит важное решение. Если они не предоставят достаточное количество войск в помощь ВСУ, Россия одержит победу на поле боя. Российская военная мощь далее перекинется на Центральную Европу, предостерег историк.

"Вероятно, военные от НАТО никогда не примут участие в боевых действиях. Они не обязаны это делать, но помогут использовать силы ВСУ максимально эффективно", — рассуждает американский писатель.

Готовились к спецоперациям. Большая война в Украине показала кризис армий НАТО

Стоит отметить, что кроме Франции другие страны прямо не озвучивали намерения отправить своих военных в Украину. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в разговоре с Financial Times допустила такой вариант, но "не на данном этапе войны, а в долгосрочной перспективе". Когда именно перспектива настанет, чиновник не уточнила.

Высказывания Валтонен поддержали лидеры стран Балтии, а Германия, США и Великобритания сразу открестились от этой затеи. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обтекаемо заявила, что не даст "гарантий неотправки" эстонских сил обороны, ведь все зависит от меняющихся обстоятельств. Канада разрешила отправить ограниченный контингент, но только для обучения военнослужащих ВСУ.

Странам Балтии, по убеждению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, не стоит торопиться посылать войска для подкрепления ВСУ, так как они географически близко к России. Всем им стоит готовиться к неожиданному нападению.

Война в Украине показала в целом "кризис" подготовки НАТО к большим войнам и с 2022 года члены Альянса срочно переписывают свои стратегии. Даже министр обороны Великобритании Грант Шеппс только в апреле 2024 года признал, что мир перешел из послевоенного в довоенное состояние.

"Россия угрожает Европе, Китай все более агрессивен. Иран использует прокси для создания хаоса от Ближнего Востока до Йеменского пролива. Северная Корея постоянно бряцает ядерной саблей. Злонамеренные силы объединяются. Вся демократия оказалась под угрозой", — представил министр точку зрения в статье для газеты The Telegraph.

Исходя из слабой боеготовности, вызовом для НАТО будет не только дислокация военных в Украине, но и обустройство сопутствующей инфраструктуры: от постройки лагерей и логистических маршрутов до прикрытия неба над ними системами ПВО, добавляет Кузан.

В странах НАТО готовили военных под специальные операции, а не к масштабным боям. Небольшие армии точечно боролись с хуситами, террористами ХАМАС или ИГИЛ.

Охрана границ или ремонт техники. Чем иностранные войска займутся в Украине

Иностранные военные в случае их фактической переброски могут охранять украино-молдавский участок границы возле Приднестровья. Серьезных провокаций в ближайшей перспективе в регионе не прогнозируется, поэтому возможна модель миротворческого и стабилизационного контингента по аналогии с силами KFOR, подразделениями НАТО в Косово, рассуждает в беседе с Фокусом содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова", военный эксперт Алексей Мельник.

"Макрон взял инициативу на амбиции лидера в ЕС, и очевидно внутри Евросоюза велись диалоги с дипломатами и высокопоставленными военными из стран объединения. Отправка иностранного контингента в Украину — шаг к эскалации полномасштабной войны, но со стороны РФ. Франция дала сигнал о готовности оказать сильное сопротивление", — поделился соображениями эксперт.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев скептически относится к тому, что в ближайшей перспективе европейские подразделения прибудут в Украину. Отправка коалиции под флагом НАТО — это вмешательство в войну с РФ, а западные партнеры всячески избегают такого сценария. Военный обмен по двустороннему договору — больше политика и повышение статуса конкретных президентов, чем реальные дела, добавляет эксперт.

"У нас проблемы с регулярностью поставок вооружений, часть технологий ждем годами, а что говорить о помощи живой силой? Максимум — консультационные и тренировочные миссии, а также мониторинг использования выделенной помощи", — считает Селезнев.

Москва задействовала в так называемой СВО около 500 000 российских военных. Спикер МИД России Мария Захарова на брифинге 3 апреля заявила о планах Парижа отправить в Украину 1500 французских военных. По ее данным, командование французского иностранного легиона утвердило состав батальонно-тактической группы в начале марта 2024 года.

"Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", — поясняла Захарова.

Служба Внешней разведки России приводила другие цифры — на первоначальном этапе Париж выделит 2000 военных. Но даже эти данные абсолютно не сопоставимы с количеством оккупационных войск.

Сергей Кузан считает любое присутствие войск НАТО помощью Украине. В тылу много работы и его усиление иностранцами поможет ротации украинских военных. Другой вариант — расположение западного контингента на границах с Молдовой и Беларусью. Украинские подразделения отведут от границ и перекинут ближе к зоне боевых действий.

Россия ударит "Искандером" по легионерам: вступит ли Франция в войну?

В Москве не раз говорили, что натовские войска в Украине станут законными целями ВС РФ. Крылатые и баллистические ракеты используются постоянно и нельзя исключать прилет "Искандера" по лагерю французов. Лидерам всех стран перед отправкой военных придется тщательно просчитывать все риски.

"Вызовет ли удар по иностранному лагерю немедленное участие страны в войне на стороне Украины? Скорее всего, нет. Тут нужен инцидент масштабнее: сбивание корабля или самолета с экипажем. Россия тоже не сильно готова открывать второй фронт", — объясняет Алексей Мельник.

В качестве аналогии эксперт приводит атаку японских воздушных и подводных сил на американскую гавань "Перл-Харбор" на гавайском острове Оаху 7 декабря 1941 года. После этого нападения США официально вступили во Вторую мировую войну.

Сергей Кузан говорит что удар ракетой по иностранному контингенту должно расцениваться как нападение РФ на весь блок НАТО. Эскалации при таком раскладе не будет, так как применение ядерного оружия не привязано к отправке иностранных легионеров.

"Полетит ли французская ракета в ответ, или Париж пришлет подкрепление ВСУ для работы на фронте? Все зависит от консенсуса военных и политических элит Франции, — подытожил эксперт.

Напомним, в западных СМИ писали о множестве иностранных наемников, воюющих по обе стороны конфликта. В интернациональном легионе Украины может насчитываться до 20 тысяч иностранцев.

В Кремле предупреждали, что прямой вооруженный конфликт России c блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса прибудут в Украину.