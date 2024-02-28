50 национальностей: в Украине может воевать 20 тысяч иностранцев, — Washington Post

По данным журналистов, обе стороны конфликта могут активно пользоваться услугами военных из других стран. В Украине речь идет о тех, кто присоединился в Интернациональный легион, а в России о гражданах ряда государств, которых удалось обманом завербовать за деньги.

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В последние несколько дней в сети активно обсуждают вопрос того, что Запад может отправить в Украину своих военных для помощи в борьбе с российской агрессией. При этом они якобы могут уже находиться там. Об этом говорится в материале The Washington Post от 28 февраля.

По данным журналистов, обе стороны конфликта могут иметь множество иностранных бойцов, которые помогают выполнять боевые задачи на фронте. В частности речь идет о интернациональном легионе, который действует в Украине.

Иностранные военные помогают Украине: что известно

После начала полномасштабной войны тысячи добровольцев, которым была неравнодушна судьба Украины, приехали и встали на защиту страны. В основном это жители стран Запада и постсоветских государств. В материале назвали таких граждан идеологическими приверженцами, закаленными воинами и наемниками.

Также отмечено, что всего в интернациональном легионе может быть около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей, о чем рассказали некоторые украинские чиновники. При этом официальной информации о количестве нет.

К слову, накануне Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет гражданам других стран, которые легально проживают в Украине, становиться частью Национальной гвардии. Также незадолго до этого был предложен закон, который упростил бы получение гражданства для тех, кто защищает Украину на поле боя.

Отдельно отмечается, что многие бывшие солдаты Колумбии также начинают вступать в интернациональный легион. У них нет идеологического рвения, в отличии от тех, кто отправлялся на войну из других стран в первые месяцы вторжения.

"Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Это не добровольцы, которые хотят защищать флаг другой страны. Ими движет просто экономическая необходимость", — рассказывал журналистам один из бывших военных медиков Колумбии.

Иностранные военные помогают России: что известно

Журналисты не обошли стороной и российскую ситуацию. Несмотря на демографическое преимущество противника столкнулся с проблемой в живой силе. Проведенная Кремлем волна частичной мобилизации привела в армию неподготовленных призывников из разных регионов. Также была попытка заменить профессиональных военных заключенными из тюрьмы. Это не принесло врагу желаемых успехов.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин также подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, которые подписали военные контракты, получить гражданство в ускоренном режиме. В то же время, не все так просто.

В Associated Press был опубликован материал, в котором было сказано, что власти России проводят полицейские рейды в домах мигрантов из Средней Азии. На задержанных начинают давить, чтобы те подписали контракты и отправились на фронт.

Также Россия обращалась за помощью и к другим странам. В такой способ граждане Сирии, Кубы, Непала, Индии и других стран оказывались на поле боя воюя с Украиной.

"Некоторые из них были обмануты торговцами людьми, другие присоединились к войне от отчаяния, чтобы помочь своим семьям свести концы с концами", — говорится в сообщении.

Официальные лица Катманду заявляли, передает AP, что в войне против Украины участвует более 200 граждан Непала. 14 из них погибли, а еще несколько попали в плен к украинской стороне. В то же время, аналитики убеждены, что реальное количество таких наемников исчисляется тысячами и главная их мотивация — зарплата в 2000 долларов и получение паспорта с "большими возможностями".

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой работы. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это было неправильное решение. Мы не понимали, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация", — рассказывал 37-летний Рамчандра Кхадка в разговоре с CNN.

Индия. Из этой страны на войну могло отправиться как минимум 100 человек, пишет местное издание Hindu. Они были завербованы в качестве "помощников по обеспечению безопасности армии" и даже не подозревали, что их отправят непосредственно на поле боя.

Войска НАТО в Украине: детали

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса по отправке войск НАТО пока нет.

Также свое мнение на этот счет высказал и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, вопрос дальнейшей помощи Украине стоял крайне остро на заседании лидеров Альянса и ЕС. Страны сами будут принимать решение о том, как поддерживать Киев в противостоянии с РФ.

Уже 27 февраля на возможные действия Запада отреагировали в России. Кремль предупредил о конфликте с НАТО, если войска Альянса будут сражаться в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил, что Альянс не планирует посылать своих военных в Украину. По его словам, союзники оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.