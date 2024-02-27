НАТО не планирует посылать своих военных в Украину, — Столтенберг

По словам генерального секретаря, союзники Альянса оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны, вероятно, рассматривают соответствующую возможность. Об этом он сообщил в комментарии для Associated Press.

"Союзники НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины", — заявил Столтенберг журналистам.

В издании напомнили, что накануне поездки в Париж в понедельник, где чиновники из более 20 стран обсуждали варианты увеличения помощи Украине, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны взвешивают, заключать ли двусторонние соглашения о направлении войск в Украину, чтобы помочь ей противостоять российскому вторжению.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, которая состоялась 26 февраля в Париже заявил, что в Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину.

В 2024 году стало известно о ряде двусторонних соглашений по безопасности, заключенных со странами Европейского Союза и НАТО: с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и др. Согласно текстам соглашений, речь идет о предоставлении военной и гуманитарной поддержки, но не указано о возможности вступления иностранных армий в войну с РФ.

Отметим, президент Зеленский в интервью агентству FoxNews объяснил, когда, по его мнению, может завершиться война с путинской Россией. Между тем издание Financial Times отметило, что причина неудач на фронте в Украине — испуг стран запада перед действиями президента РФ Владимира Путина.