"Путин пересек все красные линии": Зеленский рассказал, когда закончится война в Украине (видео)

Глава Кремля Владимир Путин является угрозой для всего мира, поскольку он может попытаться уничтожить НАТО, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир не готов к тому, что лидер Российской Федерации Владимир Путин "потеряет свою власть". Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал FOX News.

У Зеленского спросили, когда, по его мнению, завершится российско-украинская война. Президент ответил, что мир не готов к тому, что Владимир Путин потеряет свою власть. Он считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

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"Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он угроза для всего мира, он попытается уничтожить НАТО", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, война закончится в тот момент, когда мир это поймет.

Напомним, 17 февраля в СМИ поделились несколькими сценариями того, как может закончиться российско-украинская война. Журналисты убеждены, что события на фронте зависят от помощи, которую будут предоставлять западные партнеры. В случае ее отсутствия, победу могут одержать более выносливые войска.

29 января бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис рассказал, что существует вероятность проведения мирных переговоров в конце 2024 года, после выборов в США. По его словам, Украина и Россия испытывают сложности и получают помощь от третьих сторон.