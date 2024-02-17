4 сценария: война в Украине может закончиться переговорами или ядерным оружием, — СМИ

По мнению журналистов, от дальнейших событий на фронте многое зависит от западной помощи. Если она не будет предоставлена, тогда победу в противостоянии могут одержать более выносливые войска.

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Прошло практически 2 года с момента, когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении войск на территорию Украины. Портал Business Insider опубликовал несколько сценариев того, как может закончиться конфликт.

По данным журналистов, в первые дни вторжения многотысячная группировка ВС РФ ворвалась в украинские регионы с разных направлений, в том числе с территории Беларуси. На севере ВСУ удалось вытеснить противника, после чего были успешные операции на Харьковском направлении, а также Херсонском.

Летом 2023 года украинские войска начали контрнаступление, которое на Западе считают якобы неудачным. Оно не принесло территориальных успехов, а линия фронта замерла. 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение отойти из Авдеевки, чтобы избежать потерь.

Завершение войны в Украине: сценарий 1

Эксперты говорят, что сейчас Украина надеется на то, что Запад продолжит осуществлять финансовую поддержку Киева и поставлять вооружение. Также остается верить, что моральный дух России из-за длительной войны ослабнет.

Если поставки со стороны партнеров продолжатся, то у ВСУ будет возможность сдерживать российское наступление, о чем ранее заявлял представитель "Центра стратегических и международных исследований" (CSIS) Макс Бергманн. В частности надежды на выделение 60 миллиардов долларов от США.

"Если это финансирование будет принято, я не сомневаюсь, что Украина сможет полностью поглотить российское наступление, которое будет продолжаться в 2024 году. На самом деле, я был бы весьма оптимистичен в отношении потенциала Украины в 2025 году", — заявил Макс Бергманн.

Сделка в Вашингтоне уже была принята Сенатом, после чего должна отправиться в Палату представителей. Там придется столкнуться с оппозицией о стороны представителей республиканской партии.

За последнее время Украине все же удалось получить несколько заметных побед, продолжают авторы материала. Речь идет о борьбе с Черноморским флотом РФ в море. Украинская сторона уничтожила ряд важных кораблей противника, среди которых "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", что значительно повлияло на боевой потенциал ВС РФ.

Далее ситуация на фронте будет зависеть от действий нового военного командования, говорит заведующий кафедрой стратегии в CSIS Элиот А. Коэн, имея в виду назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского.

"Я не вижу, чтобы украинцы сдались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России", — говорится в сообщении.

Завершение войны в Украине: сценарий 2

Второй вариант журналистов предусматривает, что Россия все же якобы сможет одержать победу над Украиной. По их данным, ВСУ могли понести значительные потери в боеприпасах, оружии и численности войск. Если помощь со стороны Запада не возобновится, тогда ситуация может дойти до критической точки.

Элиот А. Коэн отметил, что проблемы в США заставили Европу активизироваться и выделить новые пакеты помощи для Украины, но этого может быть недостаточно. Он считает, что если позволить поставкам в Украину истощиться, тогда будет идти война на истощение, а такой сценарий играет на руку России.

"В войне на истощение линии фронта могут разорваться, если истощенная сторона будет достаточно истощена. Поэтому я считаю, что передача помощи очень важна. Я думаю, что аналогия с Первой мировой войной может быть плодотворной. Никто не ожидал, что война закончится в ноябре 1918 года. Вы знаете, в сентябре, даже в начале октября, люди планируют кампании 1919 года. И это был не просто один крах, а целый ряд крахов. Я думаю, что в этом случае может произойти нечто подобное", — продолжил заведующий кафедрой стратегии в CSIS.

Завершение войны в Украине: сценарий 3

Третий вариант журналистов предусматривает, что в ближайшее время Украине и России удастся найти общий язык и заключить мирную сделку. Агентство Bloomberg в январе выпустило материал, в котором сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уже якобы обращался к США с предложением, чтобы начать мирные переговоры и тем самым закончить противостояние.

В Кремле в свою очередь заявили, что эта новость якобы не соответствует действительности.

В любом случае решение об этом должна принимать сама Украина, заявил после инцидента пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

В Reuters в свою очередь писали, что США отказались рассматривать предложение Владимира Путина о прекращении огня, если в эти переговоры не будет вовлечен Киев.

Завершение войны в Украине: сценарий 4

Финальный сценарий предполагает, что если ситуация не изменится, что мир может ждать ядерная война. Журналисты пишут, что президент России с 24 февраля 2022 года неоднократно заявлял о том, что при необходимости он якобы может применить ядерное оружие. На Западе разделились мнения об этом. Одни считают, что к этому нельзя относиться серьезно, а другие напряглись.

Старший вице-президент CSIS Сет Джонс в комментарии журналистам заявлял, что использование ядерного оружия сопряжено большими рисками, в том числе и для России, ведь без ответа такие действия явно не останутся.

"Чем это обернется для режима Владимира Путина? Я думаю, что США уже довольно решительно заявили, что все ставки сделаны, если Россия применит ядерное оружие", — говорил Сет Джонс.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, в случае победы на выборах президента в США. По словам журналистов, обещание прекратить военную помощь от США может заставить Украину сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи со стороны Вашингтона Киеву может подтолкнуть уже Россию начать серьезный диалог.