По словам журналистов, обещание прекратить военную помощь от США может заставить Украину сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи со стороны Вашингтона Киеву может подтолкнуть уже Россию начать серьезный диалог.

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Американский политик-республиканец Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, также в планы Трампа входит сокращение обязательств перед некоторыми странами-членами НАТО. Так, обсуждается вопрос реформирования НАТО в двухуровневый альянс. В нем статья 5, которая требует общей защиты любого члена, подвергающегося нападению, будет применяться только к странам, достигающих определенных показателей трат на оборону.

Кроме того, советники Трампа, как сообщается, обсуждают, как собрать президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за столом переговоров.

Как рассказал неназванный советник Дональда Трампа, обещание прекратить военную помощь от США может заставить Украину сесть за стол переговоров, в то время как угроза увеличения помощи со стороны Вашингтона Киеву может подтолкнуть уже Россию начать серьезный диалог.

Кроме того, советники Трампа Ларри Кадлоу и Роберт О'Брайен публично говорили о том, что повлиять на Путина может отмена санкций в отношении Центробанка РФ.

Издание пишет, что кампания Трампа пока не ведет переговоров с посредниками из Украины или России.

Напомним, что Путин рассказал, кто лучший президент США для России. По словам президента РФ, Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Он отметил, что для РФ лучшим американским президентом будет Джо Байден, так как он более прогнозируемый политик.