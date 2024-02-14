После угроз Трампа в НАТО заявили об увеличении оборонных бюджетов, — France 24

По словам генсека Йенса Столтенберга, все страны Альянса должны инвестировать 2% ВВП на военные расходы. В 2024 году такого показателя достигнут 18 из 31 страны блока.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 14 февраля, заявил о том, что 18 из 31 страны, входящих в блок, в 2024 году достигнут целевого показателя военных расходов. Об этом пишет France24.

Речь идет о об уровне в 2% ВВП на военные расходы, о чем генсек рассказал на конференции перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе. При этом он сравнил достигнутые показатели с цифрами 2014 года, когда 2% ВВП на военные расходы предусматривали всего лишь три страны НАТО.

"Это еще один рекордный показатель. Мы добиваемся реального прогресса, и уже сейчас европейские союзники тратят больше", — подчеркнул он и добавил, что, по оценкам, опубликованным блоком, в 2023 году таких стран стало 11.

"С тех пор как в 2014 году союзники взяли обязательства по инвестициям (в свою оборону. — Ред.), европейские союзники и Канада увеличили расходы на оборону более чем на 600 миллиардов долларов. В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентного роста расходов европейских союзников и США – на 11%", – сообщил он.

НАТО не раскрыла список стран, достигших целевого показателя в 2%, но Германия дала понять, что войдет в него в 2024 году, а Франция — в следующем. Тем не менее, Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим вкладчиком в бюджет НАТО.

"Мы договорились на саммите (в Вильнюсе. — Ред.), что все союзники должны инвестировать 2% и что эти 2% являются минимумом. Поэтому некоторым союзникам еще предстоит пройти долгий путь", — напомнил Столтенберг.

Реакция на высказывания Трампа

Как замечает издание, такое заявление генерального секретаря Альянса появилось через несколько дней после резкой критики со стороны Дональда Трампа в адрес европейских стран, которых он назвал плохими плательщиками.

"Мы не должны ослаблять доверие к средствам сдерживания НАТО. Мы не должны оставлять места для возможных просчетов или недоразумений в Москве относительно степени нашей подготовки, нашей приверженности и нашей решимости защищать союзников", — подчеркнул генсек, осудив при этом комментарии бывшего американского президента, которые "подрывают нашу безопасность".

France24 замечает, что аннексия Россией Крыма в 2014 году подтолкнула европейцев к увеличению инвестиций в обороноспособность. Однако после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году порог в 2% стал скорее "минимумом, чем потолком для расходов".

"Но это не помешало Дональду Трампу приписать себе эту заслугу. Он заявил, что за время своего мандата (2017-2021 годы) сделал Североатлантический альянс "сильным", — пишет издание.

И напоминает, что говорил Трамп тем 20 странам, которые не платили свою справедливую долю.

"Когда я сказал, что они должны платить, иначе они не получат американской защиты, деньги потекли рекой", — приводит издание слова экс-президента США.

Вместе с тем, как подчеркивают эксперты France24, если нападки Трампа на неплательщиков в Североатлантическом альянсе не являются чем-то новым, то его комментарии, призывающие Россию напасть на одного из них, просто шокируют.

"Это изменение масштаба, сближение с Россией, что опасно. Однако эти высказывания, прежде всего, показывают, что европейцам — 29 из 31 страны НАТО — необходимо взять на себя ответственность за оборону", — подчеркнул один из дипломатов страны НАТО.

Как замечают аналитики, эта ответственность также включает Украину — еще один вопрос повестки дня на нынешней встрече министров. В среду, 14 февраля, в кулуарах "Рамштайна" запланирована встреча стран, поддерживающих украинские военные усилия. Состоится она в отсутствие министра обороны США Ллойда Остина и в то время, когда американская помощь Киеву в размере более 60 миллионов долларов все еще заблокирована в Конгрессе из-за вето, наложенного республиканцами-трампистами.

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Напомним, 8 февраля президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту, стороннику республиканца Дональда Трампа, Такеру Карлсону. Выступление, в котором он в очередной раз обвинял Украину в нападении и не согласии мириться, посмотрели более сотни миллионов зрителей.

В Сенате США начали рассматривать обновленный законопроект о дополнительном финансировании Украины: решение должны принять 13-14 февраля.