"Готовьтесь к войне на десятилетия": генсек НАТО призвал союзников вооружаться быстрее

Предприятия оружейной промышленности стран Альянса должны получить государственный заказ и ускоренно выпускать снаряды и военную технику, отметил Йенс Столтенберг.

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Россия перенастроила свою экономку на войну, которая может длиться десятилетиями. Тем временем у стран Североатлантического альянса предприятия по выпуску вооружения до сих пор работают как в мирное время. О том, как нужно действовать союзникам в условиях длительного военного конфликта с Кремлем, объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

По мнению Столтенберга, странам НАТО нужно готовиться к длительной войне. Также объяснил, как будет действовать РФ, если победит Украину. По его мнению, в таком случае россияне могут атаковать и члена Североатлантического альянса.

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"Мы должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями. Если Путин победит в Украине, нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны", — привели журналисты слова чиновника.

Лучшая инвестиция на сегодня — это усиление помощи Украине, для чего нужно максимально вкладывать деньги в производство оружия. В мирное время заниматься выпуском оружия можно было медленно, отметил глава НАТО, но сейчас нужно действовать быстрее.

"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта".

При этом промышленность, получив заказ от чиновников, должна выпускать вооружение как для Украины, так и для собственных арсеналов.

"Нам нужно быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы", — подытожил Столтенберг.

НАТО и война РФ — детали

Отметим, после начала полномасштабной российско-украинской войны в феврале 2022 года НАТО получило заявку от Украины о вступлении. На Вильнюсском саммите, который состоялся летом 2023 года, процедура вступления не состоялась, зато предложили ряд соглашений о безопасности. В январе 2024 года в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который действительно заключил соглашение по безопасности: в тексте документа говорилось о продолжении поставок оружия и данных разведки.

Между тем в январе 2024 года НАТО начало масштабные военные учения в Европе, участие в которых примут 90 тыс. солдат, а также авиация, корабли, бронемашины. Главная цель учений — проверить, умеют ли действовать скоординировано силы союзников из стран Балтии, Польши, Великобритании, США и др.

Напоминаем, 8 февраля президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту, стороннику республиканца Дональда Трампа, Такеру Карлсону. Выступление, в котором он в очередной раз обвинял Украину в нападении и не согласии мириться, посмотрели более сотни миллионов зрителей. В Сенате США начали рассматривать обновленный законопроект о дополнительном финансировании Украины: решение должны принять 13-14 февраля.