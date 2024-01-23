Похожи на мозаику: как войска НАТО будут действовать при ударе ВС РФ, — польский генерал

По словам экс-командующего ВВС Польши Томаша Возняка, войска НАТО отработают скорость реакции в случае возникновения угрозы. Также военный радуется, что в реальность такой угрозы поверили правительства ряда европейских стран.

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Военное командование НАТО имеет целью проверить уровень слаженности вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса. Во время учений Steadfast Defender 2024 отработают совместную работу 90 тыс. человек. О деталях масштабных военных маневров на Западе рассказал летчик, экс-командующий ВВС Польши, генерал Томаш Возняк в интервью порталу RMF24.

Возняк пояснил, что войска НАТО — это на самом деле "мозаика" из подразделений разных стран. Поэтому в альянсе имеют целью понять, "эффективно ли потратили деньги" и способно ли объединение "союзных армий" в итоге дать "синергетический эффект".

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По словам польского генерала, на маневрах отработают следующие действия:

переброска американских и британских подразделений;

американские войска останавливаются в Европе, а войска НАТО направляются к "местам потенциальных конфликтов";

место завершения маневров — Польша, Болгария, Румыния, страны Балтии;

сначала состоится этап штабных учений;

затем будут работать реальные солдаты на полигонах.

Кроме того, Швеция и Финляндия, которые стоят "в вестибюле НАТО", проверят, совместимы ли их "процедуры и правила" с потребностями альянса.

Военный пояснил, что маневры покажут, как быстро НАТО способно реагировать в кризисных ситуациях. Также "просигналят наблюдателям", что альянс умеет реагировать по-разному в зависимости от обстоятельств.

"НАТО является устойчивым альянсом и способным реагировать на различные типы угроз", — заявил Возняк.

Каких именно "наблюдателей" имел в виду польский генерал, журналисты не уточнили. Однако они поинтересовались, является ли Россия реальной угрозой для какой-то из стран НАТО.

В ответ Возняк предложил обратить внимание на заявления европейских политиков и на то, как начали наращивать выпуск снарядов и военной техники. Заметил, что "рад" видеть, что в реальность угрозы наконец поверили в Германии и в Великобритании.

"Хорошо, что переход к такой [военной — ред.] риторике наконец состоялся в Германии или Великобритании, ведь без сильных европейских стран не будет сильного НАТО", — привели журналисты слова экс-командующего ВВС Польши.

Steadfast Defender 2024 — детали учений НАТО

Отметим, Steadfast Defender 2024 — учения войск Североатлантического альянса, которые начнутся 31 января, а завершатся 31 мая 2024 года. В учениях примут участие 90 тыс. солдат из ряда стран: из Великобритании — 20 тыс. (из них 2 тыс. — моряки), из Польши — 15 тыс., из Германии — 10 тыс., из Нидерландов — 5 тыс. Привлекут более 1200 единиц техники: более 50 кораблей, более 90 воздушных судов (истребителей, вертолетов и т.д.), более 1100 бронированных машин.

18 января издание Bild сообщило, что на маневрах НАТО будут отрабатывать сценарий возможной конфронтации с Россией. Представители альянса рассказали, что от Британии в учениях примет участие авианосец Queen Elizabeth, который будет нести на борту самолеты F-35.

Напоминаем, 23 января началась очередная встреча Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн". Согласно данным СМИ, партнеры Украины обсудят вопросы помощи, а также текущей ситуации на фронте. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что особое внимание нужно обратить на усиление украинских сил ПВО.