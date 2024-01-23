Новое заседание "Рамштайн": Украина должна получить больше систем ПВО, — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Силы обороны Украины наносят значительные потери российской армии, а президент РФ Владимир Путин продолжает приносить в жертву войска ради политических целей.

Related video

Партнеры должны предоставить Украине больше систем ПВО, так как РФ своими ракетными ударами пытается деморализовать украинских солдат. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин 23 января, открыв 18-е заседание в формате Рамштайн.

По его словам, США и международная коалиция, в которую уже входит около 50 стран, остаются преданными поддержке Украины.

"Украина не одна. По всему миру друзья Украины поддерживают украинские войска в противостоянии путинской агрессии", — сказал он.

Также американский министр напомнил, что Силы обороны Украины наносят значительные потери российской армии, а президент РФ Владимир Путин продолжает приносить в жертву войска ради политических целей.

"Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и подорвут боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу приложить усилия, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", — сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин сообщил, что Украина вернула себе более 50% суверенной территории, захваченной Россией с момента начала полномасштабного вторжения. Поддержка Украины делает мир более безопасным.

"Если у нас сдадут нервы, если мы пошатнемся, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы лишь пригласим еще больше кровопролития и хаоса", — подчеркнул Остин.

Кроме того, американский министр заявил, что Соединенные Штаты продолжают работать над мониторингом и отчетностью за помощь в сфере безопасности. В Пентагоне пока не видели никаких подтверждений тому, что Украина перенаправляла выделенное оборудование или использовала его не по назначению.

Остин поблагодарил партнеров за сотрудничество, а также отметил, что в прошлом месяце в Вашингтоне прошла Конференция по вопросам оборонно-промышленной базы Украины. Там же была начала "новая эра" сотрудничества.

"Мы остаемся преданными укреплению оборонно-промышленной базы Украины как для интенсификации текущей борьбы Украины, так и для усиления ее долгосрочного сдерживания. Наши союзники и партнеры с гордостью работают рядом с нами", — сказал он.

Напомним, что в США предупредили, что ближайшие месяцы станут критическими для Украины. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, т.к. боевые действия в ближайшие месяцы будут иметь ключевое значение для Киева.