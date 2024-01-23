Будет тяжело: в США предупредили, что ближайшие месяцы станут критическими для Украины

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, т.к. боевые действия в ближайшие месяцы будут иметь ключевое значение для Киева.

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Ближайшие месяцы буду критическими для обороны Украины. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в связи с этим Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, так как боевые действия, разворачивающиеся на ее территории в ближайшие месяцы, будут иметь ключевое значение для обеспечения ее безопасности.

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Кирби подчеркнул, что российские силы продолжают использовать беспилотники и ракеты против Украины. Он отметил, что украинским военным уже приходится принимать сложные решения относительно выбора оружия и боеприпасов в условиях сокращения запасов. В то же время, Россия продолжает получать внешнюю поддержку от Ирана и Северной Кореи, включая поставки баллистических ракет. Кирби также сообщил, что российская сторона организовала собственное производство беспилотников и других вооруженных систем.

Кирби подчеркнул, что позиция администрации США нацелена на поддержку Украины и напомнил о четком заявлении президента Джо Байдена, выражающем стремление к тому, чтобы Украина стала процветающим и независимым государством с восстановленными границами и полной суверенностью.

"Мы стремимся к тому, чтобы продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку для достижения этих целей", — подчеркнул Кирби.

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Напомним, 20 января спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не поставляли Украине оружие, которое запрашивали для войны. По его словам, Белый дом должен выполнить предыдущие обязательства, прежде чем просить новые миллиарды для помощи украинским войскам. Республиканцы ждут ответа от администрации президента.

Ранее, 17 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине и обостряет ситуацию на фронте.