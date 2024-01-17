"Это повлияет на фронт": Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США (видео)

Глава МИД заявил, что в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что крайний срок для одобрения дополнительного финансирования для Украины американским Конгрессом приходится на конец января. В Об этом он заявил на панельной дискуссии в Давосе.

По его словам, задержка финансирования "существенно отразится на обстановке на фронте".

Модератор поинтересовался у Кулебы, насколько значима поддержка от США для Украины и какие последствия могут возникнуть, если Конгресс не сможет утвердить дополнительное финансирование.

"С финансовой точки зрения – очень важно, потому что позволит нам продолжать менять нашу армию. Но эта помощь также и политически важна, потому что даст нам четкое послание: США останутся с вами, Украина", – ответил министр.

Согласно словам Кулебы, вопрос о предоставлении помощи Украине уже не стоит. Единственной проблемой, которая замедляет этот процесс, являются дискуссии в Конгрессе относительно защиты границ США.

Он отметил, конец января является крайним сроком для утверждения решения. В этот период неблагоприятная ситуация еще не способна оказать влияние на фронт.

Что известно про одобрение дополнительного финансирования для Украины

4 января 2024 Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США значительно уменьшат помощь Украине. Он заявил, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву "встать на ноги" и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Также СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграци

А 17 декабря советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Украина перейдет к плану "Б" в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. Дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов