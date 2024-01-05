Помощь Украине от США: спикер Конгресса Джонсон думает о прямых переговорах с Байденом, — СМИ

По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом о помощи Украине и пограничной политике. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, переговоры о двухпартийном компромиссе затягиваются в Сенате. Так, группа сенаторов в течение нескольких недель работала над возможными изменениями в иммиграционной политике США. Республиканцы требуют перемен, чтобы согласовать выделение для Украины 61 млрд долларов. Однако эта группа, в которую входят республиканцы и демократы еще не достигла соглашения.

Сообщается, что Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации. Кроме того, должны быть изменены критерии для предоставления мигрантам убежища в США.

В материале говорится, что Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение.

Напомним, что представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США значительно уменьшат помощь Украине. Он заявил, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву "встать на ноги" и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.