"Первое в списке": в Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине
По словам представителя администрации американского президента Джона Кирби, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.
В администрации президента США подчеркнули, что укрепление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом в предстоящих военных пакетах помощи, предоставляемых Киеву со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Согласно его высказываниям, в списке вооружений, за которые Белый дом планирует запрашивать дополнительное финансирование у Конгресса, Соединенные Штаты выделяют средства противовоздушной обороны как приоритетные.
"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – отметил Кирби.
Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом реагирования на терроризм со стороны России является продолжение предоставления Киеву неотложной поддержки в виде средств противовоздушной обороны и другого военного оборудования.
"Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", – добавил представитель администрации президента США.
Напомним, о том, что голосование по выделению средств для Украины состоится уже в январе 2024 года, стало известно 19 декабря. Конгрессмены продолжат переговоры после каникул. Речь идет о пакете, предложенном президентом Джо Байденом еще осенью, который включает 60 миллиардов долларов для поддержки Украины.
20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги на помощь Украине заканчиваются и времени уже "практически нет".