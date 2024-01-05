"Первое в списке": в Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине

По словам представителя администрации американского президента Джона Кирби, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.

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В администрации президента США подчеркнули, что укрепление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом в предстоящих военных пакетах помощи, предоставляемых Киеву со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Согласно его высказываниям, в списке вооружений, за которые Белый дом планирует запрашивать дополнительное финансирование у Конгресса, Соединенные Штаты выделяют средства противовоздушной обороны как приоритетные.

"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом реагирования на терроризм со стороны России является продолжение предоставления Киеву неотложной поддержки в виде средств противовоздушной обороны и другого военного оборудования.

"Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", – добавил представитель администрации президента США.

Напомним, о том, что голосование по выделению средств для Украины состоится уже в январе 2024 года, стало известно 19 декабря. Конгрессмены продолжат переговоры после каникул. Речь идет о пакете, предложенном президентом Джо Байденом еще осенью, который включает 60 миллиардов долларов для поддержки Украины.

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги на помощь Украине заканчиваются и времени уже "практически нет".